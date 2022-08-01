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Рост британской промышленности снизился до минимума - РИА Новости, 01.08.2022
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Рост британской промышленности снизился до минимума
Рост британской промышленности снизился до минимума - РИА Новости, 01.08.2022
Рост британской промышленности снизился до минимума
Рост британской промышленности снизился до минимума за два года на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из исследования американского медиахолдинга S&P... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:25
2022-08-01T18:25
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
великобритания
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост британской промышленности снизился до минимума за два года на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из исследования американского медиахолдинга S&amp;P Global и Аккредитованного института материально-технического снабжения Соединенного Королевства (CIPS UK)."Скорректированный с учетом сезонных факторов… индекс деловой активности в промышленном секторе упал до 25-месячного минимума в 52,1 в июле с 52,8 в июне", - сказано в документе исследования.В качестве причин этому в документе указываются рост стоимости жизни, слабый спрос на внутреннем рынке, покупательская неуверенность, более теплая погода и снижение объема новых экспортных заказов.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, украина
18:25 01.08.2022
 
Рост британской промышленности снизился до минимума

Рост британской промышленности снизился до минимума за два года на фоне роста цен

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост британской промышленности снизился до минимума за два года на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из исследования американского медиахолдинга S&P Global и Аккредитованного института материально-технического снабжения Соединенного Королевства (CIPS UK).
"Скорректированный с учетом сезонных факторов… индекс деловой активности в промышленном секторе упал до 25-месячного минимума в 52,1 в июле с 52,8 в июне", - сказано в документе исследования.
В качестве причин этому в документе указываются рост стоимости жизни, слабый спрос на внутреннем рынке, покупательская неуверенность, более теплая погода и снижение объема новых экспортных заказов.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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