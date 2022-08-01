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Журналисты из Бангладеш присоединились к проекту SputnikPro - РИА Новости, 01.08.2022
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Журналисты из Бангладеш присоединились к проекту SputnikPro
Журналисты из Бангладеш присоединились к проекту SputnikPro - РИА Новости, 01.08.2022
Журналисты из Бангладеш присоединились к проекту SputnikPro
Первый мастер-класс проекта SputnikPro для журналистов из Бангладеш состоялся в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:03
2022-08-01T16:03
москва
бангладеш
миа "россия сегодня"
журналистика
sputnik
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Первый мастер-класс проекта SputnikPro для журналистов из Бангладеш состоялся в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О том, как выбрать угол подачи информации, представителям крупнейших СМИ страны в формате онлайн рассказал советник медиагруппы Олег Дмитриев.Проект проводился при поддержке Посольства России в Бангладеш. Открывая сессию, временная поверенная в делах Екатерина Семенова отметила, что устойчивые связи между СМИ помогают нациям лучше понимать друг друга. "Я рада, что через такие мероприятия развиваются прямые профессиональные контакты и укрепляются связи между народами России и Бангладеш", - добавила она.Олег Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал: "Во время разговора с коллегами из Бангладеш я немного пошутил: "Журналист - самый трудолюбивый лентяй на свете". Ведь чем более эффективно спланирована работа над материалом, тем более интересен он для читателя. Рад, что эта моя шутка заставила аудиторию в Дакке улыбнуться. Атмосфера была доброжелательной и конструктивной".Слушатели поблагодарили Sputnik за интересную дискуссию, также подчеркнув важность такого рода сессий для журналистов."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".SputnikPro— проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/1797464024.html
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москва, бангладеш, миа "россия сегодня", журналистика, sputnik
16:03 01.08.2022
 

Журналисты из Бангладеш присоединились к проекту SputnikPro

© РИА Новости / Нина ЗотинаПервый мастер-класс проекта SputnikPro для журналистов из Бангладеш в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Первый мастер-класс проекта SputnikPro для журналистов из Бангладеш в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Первый мастер-класс проекта SputnikPro для журналистов из Бангладеш состоялся в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О том, как выбрать угол подачи информации, представителям крупнейших СМИ страны в формате онлайн рассказал советник медиагруппы Олег Дмитриев.
Проект проводился при поддержке Посольства России в Бангладеш. Открывая сессию, временная поверенная в делах Екатерина Семенова отметила, что устойчивые связи между СМИ помогают нациям лучше понимать друг друга. "Я рада, что через такие мероприятия развиваются прямые профессиональные контакты и укрепляются связи между народами России и Бангладеш", - добавила она.
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Олег Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал: "Во время разговора с коллегами из Бангладеш я немного пошутил: "Журналист - самый трудолюбивый лентяй на свете". Ведь чем более эффективно спланирована работа над материалом, тем более интересен он для читателя. Рад, что эта моя шутка заставила аудиторию в Дакке улыбнуться. Атмосфера была доброжелательной и конструктивной".
Слушатели поблагодарили Sputnik за интересную дискуссию, также подчеркнув важность такого рода сессий для журналистов.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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SputnikPro— проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
 
МоскваБангладешМИА "Россия сегодня"журналистикаSputnik
 
 
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