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РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний - РИА Новости, 01.08.2022
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РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний
РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний - РИА Новости, 01.08.2022
РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:45
2022-08-01T12:45
российский экспортный центр (рэц)
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китай
вьетнам
оаэ
экономика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми компаний, сообщает РЭЦ.Всего комиссия рассмотрела 15 заявок, из них пять в Китай, четыре во Вьетнам, по три в ОАЭ и в Египет.Теперь в павильонах РЭЦ за рубежом появятся варенье, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, молоко и мороженое, подсолнечное и кукурузное масла, растительные альтернативы мяса и молока, а также алкогольные напитки и лапша быстрого приготовления.РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны расположены в Шанхае (КНР), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каире и Новом Каире (Египет).
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, вьетнам, оаэ, экономика
12:45 01.08.2022
 

РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми компаний, сообщает РЭЦ.
"Продолжается работа Экспертной комиссии Российского экспортного центра по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом. 29 июля на одиннадцатом заседании комиссия выбрала еще восемь компаний, продукция которых будет представлена в четырех зарубежных павильонах РЭЦ", - говорится в сообщении.
Всего комиссия рассмотрела 15 заявок, из них пять в Китай, четыре во Вьетнам, по три в ОАЭ и в Египет.
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Теперь в павильонах РЭЦ за рубежом появятся варенье, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, молоко и мороженое, подсолнечное и кукурузное масла, растительные альтернативы мяса и молока, а также алкогольные напитки и лапша быстрого приготовления.
"Программа дает целый ряд преимуществ экспортно ориентированным компаниям: от бесплатной инфраструктуры самих павильонов до маркетинговой поддержки наших локальных операторов. Например, на прошлой неделе мы провели промо-акцию в сети супермаркетов Carrefour в трех ведущих моллах Дубая. В течение пяти дней посетители супермаркетов могли попробовать продукцию Made in Russia прямо в магазинах. Для участников нашей программы это отличная возможность приблизиться к рядовым покупателям и заручиться у них доверием", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны расположены в Шанхае (КНР), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каире и Новом Каире (Египет).
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)КитайВьетнамОАЭЭкономика
 
 
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