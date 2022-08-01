РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми компаний, сообщает РЭЦ.
"Продолжается работа Экспертной комиссии Российского экспортного центра по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом. 29 июля на одиннадцатом заседании комиссия выбрала еще восемь компаний, продукция которых будет представлена в четырех зарубежных павильонах РЭЦ", - говорится в сообщении.
Теперь в павильонах РЭЦ за рубежом появятся варенье, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, молоко и мороженое, подсолнечное и кукурузное масла, растительные альтернативы мяса и молока, а также алкогольные напитки и лапша быстрого приготовления.
"Программа дает целый ряд преимуществ экспортно ориентированным компаниям: от бесплатной инфраструктуры самих павильонов до маркетинговой поддержки наших локальных операторов. Например, на прошлой неделе мы провели промо-акцию в сети супермаркетов Carrefour в трех ведущих моллах Дубая. В течение пяти дней посетители супермаркетов могли попробовать продукцию Made in Russia прямо в магазинах. Для участников нашей программы это отличная возможность приблизиться к рядовым покупателям и заручиться у них доверием", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.