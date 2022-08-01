https://ria.ru/20220801/prodvizhenie-1806388279.html

РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний

РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний - РИА Новости, 01.08.2022

РЭЦ поддержит продвижение за рубежом продукции АПК еще восьми компаний

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:45

2022-08-01T12:45

2022-08-01T12:45

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

китай

вьетнам

оаэ

экономика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) одобрила продвижение в своих выставочных павильонах за рубежом продукции АПК еще восьми компаний, сообщает РЭЦ.Всего комиссия рассмотрела 15 заявок, из них пять в Китай, четыре во Вьетнам, по три в ОАЭ и в Египет.Теперь в павильонах РЭЦ за рубежом появятся варенье, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, молоко и мороженое, подсолнечное и кукурузное масла, растительные альтернативы мяса и молока, а также алкогольные напитки и лапша быстрого приготовления.РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Павильоны расположены в Шанхае (КНР), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каире и Новом Каире (Египет).

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804083756.html

https://ria.ru/20220719/pavilon-1803483637.html

китай

вьетнам

оаэ

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, вьетнам, оаэ, экономика