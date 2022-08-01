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В Ростове-на-Дону открылся первый "Фермерский островок"

В Ростове-на-Дону открылся первый "Фермерский островок" - РИА Новости, 01.08.2022

В Ростове-на-Дону открылся первый "Фермерский островок"

В Ростовской области при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка открылся первый "Фермерский островок", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:03

2022-08-01T17:03

2022-08-01T17:03

россия

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

петр засельский

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В Ростовской области при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка открылся первый "Фермерский островок", сообщает пресс-служба банка.На прилавках "Фермерского островка" представлены сыровяленые колбасы и мясо, сыры, яйца, молочные продукты, мало растительное, кондитерские изделия, чай и многое другое, что позволит хозяйке вкусно и быстро накрыть стол, как для семьи, так и для гостей.Особое внимание заслуживают готовые фирменные блюда, изготовленные по домашним Донским рецептам. Это семейные, готовые к употреблению борщ, лапша и супы, которые продаются охлаждёнными, домашние котлетки, голубцы и вареники, отмечается в сообщении."Появление "Фермерских островков" помогает сельхозпроизводителям получить доступ к новым рынкам сбыта. Это также хорошая возможность напрямую представить собственную продукцию потребителям на полках магазинов "у дома", так как формат предлагает предпринимателям несложные условия входа", – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Финансовую поддержку на запуск новой точки по продаже сельхозпродукции от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, получил ростовский индивидуальный предприниматель.Кредит на сумму 1,9 миллиона рублей выдан под 9,5% сроком на 36 месяцев."“Фермерский островок” – наш уникальный кредитный продукт, по условиям которого предприниматели могут получить займ от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Условия получения финансирования простые – необходима положительная кредитная история и доход, покрывающий расходы на обслуживание и погашение кредита, а срок регистрации на момент подачи заявки должен быть не менее 12 месяцев", – рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках продается продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим по принципу кооперации. На текущий момент организовано 14 "Фермерских островков" в 11 субъектах России – в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, Башкортостане, Татарстане, Крыму и Удмуртии. К концу текущего года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Реализация проходит в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20220727/konsultatsii-1805143238.html

https://ria.ru/20220725/biznes-1804733933.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, петр засельский