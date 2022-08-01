https://ria.ru/20220801/priyuty-1806683997.html

Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы

Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы - РИА Новости, 02.08.2022

Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы

Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы, с начала 2022 года к новым хозяевам уехали почти 1,5 тысячи подопечных, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-01T13:55

2022-08-01T13:55

2022-08-02T14:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

общество

бездомные животные

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы, с начала 2022 года к новым хозяевам уехали почти 1,5 тысячи подопечных, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В нем отмечается, что собаки попадают в приюты с отлова, проходят вакцинацию, чипирование и стерилизацию. Ежедневно осуществляется клинический осмотр животных. Их кормят профессиональными сухими кормами, в соответствии с рекомендациями ветеринарных врачей и физиологическими особенностями.Кроме того, за каждой собакой закреплён специальный сотрудник по уходу, который персонально отвечает за них, выгуливает, расчёсывает, играет, учит командам и ходить на поводке, чтобы адаптировать собак к будущей жизни. Большой вклад в будни приютских питомцев вносят волонтёры: помогают воспитывать, искать дом, балуют своих подопечных лакомствами."Если собака по ряду причин не способна социализироваться и жить в семье с человеком, она остается в приюте, где так же как и все животные, получает питание, уход и ветеринарную помощь", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, общество, бездомные животные