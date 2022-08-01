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Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
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Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы
Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы
Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы, с начала 2022 года к новым хозяевам уехали почти 1,5 тысячи подопечных, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T13:55
2022-08-02T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
общество
бездомные животные
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы, с начала 2022 года к новым хозяевам уехали почти 1,5 тысячи подопечных, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В нем отмечается, что собаки попадают в приюты с отлова, проходят вакцинацию, чипирование и стерилизацию. Ежедневно осуществляется клинический осмотр животных. Их кормят профессиональными сухими кормами, в соответствии с рекомендациями ветеринарных врачей и физиологическими особенностями.Кроме того, за каждой собакой закреплён специальный сотрудник по уходу, который персонально отвечает за них, выгуливает, расчёсывает, играет, учит командам и ходить на поводке, чтобы адаптировать собак к будущей жизни. Большой вклад в будни приютских питомцев вносят волонтёры: помогают воспитывать, искать дом, балуют своих подопечных лакомствами."Если собака по ряду причин не способна социализироваться и жить в семье с человеком, она остается в приюте, где так же как и все животные, получает питание, уход и ветеринарную помощь", - добавили в сообщении.
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, общество, бездомные животные
13:55 01.08.2022 (обновлено: 14:55 02.08.2022)
 

Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы

© РИА Новости / Денис АбрамовСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы, с начала 2022 года к новым хозяевам уехали почти 1,5 тысячи подопечных, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В столице собаки, которым пока не посчастливилось стать домашними, ждут хозяев в 13 городских приютах. На сегодняшний день в них содержатся более 15 тысяч собак. К новым владельцам с начала 2022 года уехали почти 1,5 тысяч подопечных", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что собаки попадают в приюты с отлова, проходят вакцинацию, чипирование и стерилизацию. Ежедневно осуществляется клинический осмотр животных. Их кормят профессиональными сухими кормами, в соответствии с рекомендациями ветеринарных врачей и физиологическими особенностями.
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Кроме того, за каждой собакой закреплён специальный сотрудник по уходу, который персонально отвечает за них, выгуливает, расчёсывает, играет, учит командам и ходить на поводке, чтобы адаптировать собак к будущей жизни. Большой вклад в будни приютских питомцев вносят волонтёры: помогают воспитывать, искать дом, балуют своих подопечных лакомствами.
"Если собака по ряду причин не способна социализироваться и жить в семье с человеком, она остается в приюте, где так же как и все животные, получает питание, уход и ветеринарную помощь", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. МосквыОбществобездомные животные
 
 
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