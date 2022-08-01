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Начались съемки детективного ромкома "Лада Голд" с Павлом Прилучным

Начались съемки детективного ромкома "Лада Голд" с Павлом Прилучным - РИА Новости, 01.08.2022

Начались съемки детективного ромкома "Лада Голд" с Павлом Прилучным

Стартовали съемки приключенческого криминального сериала "Лада Голд" с Павлом Прилучным, Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным, премьера запланирована на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:16

2022-08-01T17:16

2022-08-01T17:28

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новости культуры

александр цекало

павел прилучный

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стартовали съемки приключенческого криминального сериала "Лада Голд" с Павлом Прилучным, Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным, премьера запланирована на 2023 год, сообщает пресс-служба продюсерской компании "Среда"."Съемки начнутся в Московской области, затем съемочная группа отправится в Астрахань, а продолжится путешествие в Тольятти на настоящей родине Лады", – говорится в сообщении.По сюжету, внуки давних врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Ладе-21043, которая полностью сделана из бандитского золота. Но за золотой Ладой, как и за парнями, охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба, Гришка-певец, а также еще один авторитет и беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.Авторами сценария сериала "Лада Голд" стали Егор Чичканов и Никита Власов, он же выступил и режиссером проекта. Продюсеры — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов.Роль Артура исполнит актер Роман Евдокимов, а роль Паши сыграет Эльдар Калимулин. Также в проекте снимутся Анна Богомолова, Стася Милославская, Павел Прилучный и другие."Эта роль – просто мечта! Когда прочитал сценарий, понял сразу, что очень хочу сыграть Пашу Огурцова. Мой персонаж – внук легендарного милиционера, который в свое время стал настоящей грозой преступников в Тольятти, рыцарем и символом справедливости. А вот внук его получился другим – ушлый, хитрый, врет и выкручивается. Так случилось, что от деда Пашке остается лада "четверка" 21043 из чистого золота. Тут и начинаются настоящие приключения", – отметил Калимулин.Евдокимов добавил, что эта история про поиск своего места в жизни. "Куда я бегу? Что для меня ценно? Кто я на самом деле? Все герои отвечают на эти вопросы по ходу развития событий. Я играю Артура Дасыгина, парня "перекати-поле", свободного, не обремененного никакой ответственностью и совсем ничего не знающего о своей семье, своих "корнях", который оказывается в обстоятельствах, заставляющих его впервые взглянуть в глаза самому себе. Узнать, на что он способен и ради чего", — рассказал Евдокимов.

https://ria.ru/20220728/kino-1804381560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, александр цекало, павел прилучный, астрахань, московская область (подмосковье), тольятти, кино и сериалы