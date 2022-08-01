https://ria.ru/20220801/posolstvo-1806387703.html

Обстановка вокруг посольства России в Ираке спокойная, заявили в дипмиссии

Обстановка вокруг посольства России в Ираке спокойная, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 01.08.2022

Обстановка вокруг посольства России в Ираке спокойная, заявили в дипмиссии

Обстановка вокруг посольства России в Багдаде спокойная, диппредставительство работает в штатном режиме, угрозы безопасности нет, сообщил РИА Новости по... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:43

2022-08-01T12:43

2022-08-01T13:31

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в мире

багдад (город)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обстановка вокруг посольства России в Багдаде спокойная, диппредставительство работает в штатном режиме, угрозы безопасности нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе посольства Дамир Ситдиков."Посольство России в Ираке работает в штатном режиме, никаких угроз безопасности сотрудникам дипмиссии и российских загранучреждений нет на настоящий момент. Обстановка вокруг посольства также спокойная. Каких-либо угроз в адрес российских представителей не поступало", - сказал дипломат.По его словам, обстановка в Багдаде продолжает оставаться напряженной, протестующие по-прежнему продолжают занимать некоторые районы особо охраняемой "зеленой зоны", в том числе здание иракского парламента."Мониторим ситуацию, при возникновении каких-либо новых моментов будем ориентировать по мере возможности", - добавил российский дипломат.В Багдаде в субботу возобновились протесты сторонников влиятельного шиитского духовного деятеля Муктады ас-Садра, демонстранты второй раз за неделю ворвались в здание парламента. Свыше ста человек, среди которых и военные, получили различные травмы. Демонстранты продолжают находиться в холле парламента, где, по их словам, они и дальше будут проводить забастовку.

https://ria.ru/20220722/irak-1804310647.html

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россия, в мире, багдад (город)