Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что его высказывания заставили людей проснуться
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уволенный с должности посла Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что его резкие высказывания "заставили людей проснуться", при этом он признает, что иногда действовал "недипломатично".
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
"Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Мельник признает, что допускал ошибки. "Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением", - добавил он. При этом он гордится своими достижениями в качестве посла, в частности вопрос о доставке вооружений на Украину "всегда находился на первом плане общественных дебатов".