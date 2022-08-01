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Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями - РИА Новости, 01.08.2022
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Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями
Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями - РИА Новости, 01.08.2022
Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями
Уволенный с должности посла Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что его резкие высказывания "заставили людей проснуться", при этом он признает, что иногда... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:33
2022-08-01T10:33
в мире
андрей мельник
украина
германия
мид украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уволенный с должности посла Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что его резкие высказывания "заставили людей проснуться", при этом он признает, что иногда действовал "недипломатично".Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер."Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично", - заявил он в интервью газете Financial Times.Мельник признает, что допускал ошибки. "Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением", - добавил он. При этом он гордится своими достижениями в качестве посла, в частности вопрос о доставке вооружений на Украину "всегда находился на первом плане общественных дебатов".
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804503256.html
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в мире, андрей мельник, украина, германия, мид украины
10:33 01.08.2022
 
Экс-посол Украины в ФРГ заявил, что разбудил людей своими высказываниями

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что его высказывания заставили людей проснуться

© Фото : MFA of UkraineБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уволенный с должности посла Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что его резкие высказывания "заставили людей проснуться", при этом он признает, что иногда действовал "недипломатично".
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
"Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Мельник признает, что допускал ошибки. "Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением", - добавил он. При этом он гордится своими достижениями в качестве посла, в частности вопрос о доставке вооружений на Украину "всегда находился на первом плане общественных дебатов".
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 15:10
Новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев, сообщили СМИ
 
В миреАндрей МельникУкраинаГерманияМИД Украины
 
 
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