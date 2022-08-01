https://ria.ru/20220801/posetiteli-1806686010.html

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 02.08.2022

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-01T18:28

2022-08-01T18:28

2022-08-02T14:59

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городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия. 50-тысячному посетителю вручили памятный сертификат и сувениры, а после показали экспозицию и предложили поучаствовать в музейном квесте", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что музей располагается в павильоне №5 "Физика" на ВДНХ, он открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих. Вход свободный.

https://ria.ru/20220728/prazdnik-1805623614.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы