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Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
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Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T18:28
2022-08-02T14:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия. 50-тысячному посетителю вручили памятный сертификат и сувениры, а после показали экспозицию и предложили поучаствовать в музейном квесте", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что музей располагается в павильоне №5 "Физика" на ВДНХ, он открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих. Вход свободный.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
18:28 01.08.2022 (обновлено: 14:59 02.08.2022)
 

Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Музей городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия. 50-тысячному посетителю вручили памятный сертификат и сувениры, а после показали экспозицию и предложили поучаствовать в музейном квесте", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что музей располагается в павильоне №5 "Физика" на ВДНХ, он открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих. Вход свободный.
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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