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Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T18:28
2022-08-01T18:28
2022-08-02T14:59
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия. 50-тысячному посетителю вручили памятный сертификат и сувениры, а после показали экспозицию и предложили поучаствовать в музейном квесте", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства напомнили, что музей располагается в павильоне №5 "Физика" на ВДНХ, он открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих. Вход свободный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы