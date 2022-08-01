https://ria.ru/20220801/pomosch-1806539137.html

Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях

Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 01.08.2022

Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях

Пять гуманитарных акций проводятся Россией в понедельник в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 600 тонн гуманитарных... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:43

2022-08-01T21:43

2022-08-01T22:07

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

херсонская область

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в понедельник в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 600 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Первого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 596,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.В республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49 тысяч 946,7 тонны гуманитарной помощи, проведены 1390 акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 27,6 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, херсонская область , донбасс, луганская народная республика