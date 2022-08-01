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Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 01.08.2022
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https://ria.ru/20220801/pomosch-1806539137.html
Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях
Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 01.08.2022
Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях
Пять гуманитарных акций проводятся Россией в понедельник в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 600 тонн гуманитарных... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:43
2022-08-01T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
херсонская область
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в понедельник в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 600 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Первого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 596,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.В республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49 тысяч 946,7 тонны гуманитарной помощи, проведены 1390 акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 27,6 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, здоровье - общество, херсонская область , донбасс, луганская народная республика
21:43 01.08.2022 (обновлено: 22:07 01.08.2022)
 
Россия провела гумакции в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях

Минобороны: Россия провела пять гумакций в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся Россией в понедельник в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 600 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Первого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 596,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
В республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 49 тысяч 946,7 тонны гуманитарной помощи, проведены 1390 акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 27,6 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
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