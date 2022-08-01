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США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов - РИА Новости, 01.08.2022
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США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов
США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов - РИА Новости, 01.08.2022
США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов
США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:02
2022-08-01T22:20
в мире
сша
украина
джон кирби
министерство обороны сша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
войска воздушно-космической обороны
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для... высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS,… а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине", — уточнил он.Новые поставки также будут включать 75 тысяч снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, добавил Кирби.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), войска воздушно-космической обороны
21:02 01.08.2022 (обновлено: 22:20 01.08.2022)
 
США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов

США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов и предоставят боеприпасы

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для... высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS,… а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине", — уточнил он.
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Новые поставки также будут включать 75 тысяч снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, добавил Кирби.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАУкраинаДжон КирбиМинистерство обороны СШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Войска воздушно-космической обороны
 
 
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