21:02 01.08.2022 (обновлено: 22:20 01.08.2022)
США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов
США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов и предоставят боеприпасы
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для... высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS,… а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине", — уточнил он.
Новые поставки также будут включать 75 тысяч снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, добавил Кирби.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.