https://ria.ru/20220801/pomosch-1806535124.html

США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов

США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов - РИА Новости, 01.08.2022

США одобрят новый пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов

США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:02

2022-08-01T21:02

2022-08-01T22:20

в мире

сша

украина

джон кирби

министерство обороны сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

войска воздушно-космической обороны

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Сегодняшнее объявление будет включать дополнительные боеприпасы для... высокомобильных передовых ракетных систем, известных также как HIMARS,… а также снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые уже переданы Украине", — уточнил он.Новые поставки также будут включать 75 тысяч снарядов для 155-милимметровых гаубиц М777, добавил Кирби.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

https://ria.ru/20220720/trofei-1803646135.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, джон кирби, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), войска воздушно-космической обороны