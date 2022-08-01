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"Единая Россия" собрала 60 процентов гумпомощи Донбассу

"Единая Россия" собрала 60 процентов гумпомощи Донбассу - РИА Новости, 01.08.2022

"Единая Россия" собрала 60 процентов гумпомощи Донбассу

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что 60% гуманитарной помощи Донбассу и освобожденным территориям без учета помощи по линии Минобороны РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:53

2022-08-01T17:53

2022-08-01T18:35

здоровье - общество

дмитрий саблин

виктор водолацкий

артем туров

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единая россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что 60% гуманитарной помощи Донбассу и освобожденным территориям без учета помощи по линии Минобороны РФ собрала партия.Он отметил, что партия доставила более 12 тысяч тонн гуманитарного груза. В Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров "Единой России"."Из них 15 – в ДНР, 10 – в ЛНР, три – в Харьковской области, восемь – в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией у нас закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР – Дмитрий Саблин; за ЛНР – Виктор Водолацкий; за Харьковской областью – Артем Туров; за Херсоном – Игорь Кастюкевич; за Запорожьем – Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии", - добавил секретарь Генсовета ЕР.В пресс-службе "Единой России" отметили, что при поддержке партии в Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

https://ria.ru/20220723/dnr-1804498415.html

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донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, дмитрий саблин, виктор водолацкий, артем туров, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф