17:53 01.08.2022 (обновлено: 18:35 01.08.2022)
"Единая Россия" собрала 60 процентов гумпомощи Донбассу
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак: партия собрала 60 процентов гумпомощи Донбассу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что 60% гуманитарной помощи Донбассу и освобожденным территориям без учета помощи по линии Минобороны РФ собрала партия.
"60% гуманитарной помощи Донбассу и освобожденным территориям без учета помощи по линии Минобороны собрала "Единая Россия", - сказал Турчак на заседании бюро Высшего совета партии.
Он отметил, что партия доставила более 12 тысяч тонн гуманитарного груза. В Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров "Единой России".
"Из них 15 – в ДНР, 10 – в ЛНР, три – в Харьковской области, восемь – в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией у нас закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР – Дмитрий Саблин; за ЛНР – Виктор Водолацкий; за Харьковской областью – Артем Туров; за Херсоном – Игорь Кастюкевич; за Запорожьем – Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии", - добавил секретарь Генсовета ЕР.
В пресс-службе "Единой России" отметили, что при поддержке партии в Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.
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