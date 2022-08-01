Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/pomosch-1806468606.html
Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи
Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи - РИА Новости, 01.08.2022
Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи
Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:35
2022-08-01T16:35
в мире
молдавия
россия
кишинев
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_399c3e2af157ed5fd4f3f9ef3d190ef7.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.По его словам, эти деньги выделены, чтобы Молдавия могла покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость."Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", - отметил евродепутат.Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 миллионов евро - грант и 120 миллионов евро - кредит. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677347b44fa374c201e094170afe7aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, еврокомиссия, евросоюз
16:35 01.08.2022
 
Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи

Евродепутат Мурешан: ЕК перевела Молдавии первый транш помощи в размере 50 миллионов евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.

"Сегодня Европейская комиссия перевела Молдавии первый транш в размере 50 миллионов евро из макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро, которую мы одобрили весной в Европейском парламенте. 35 миллионов евро — это кредиты на льготных условиях и 15 миллионов евро — безвозвратные европейские фонды", - написал Мурешан в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

По его словам, эти деньги выделены, чтобы Молдавия могла покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость.
"Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", - отметил евродепутат.
Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 миллионов евро - грант и 120 миллионов евро - кредит. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:39
В Молдавии закупочные цены на газ вырастут до 1458 долларов за тысячу кубов
 
В миреМолдавияРоссияКишиневЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала