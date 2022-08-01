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Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи

Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи - РИА Новости, 01.08.2022

Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи

Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:35

2022-08-01T16:35

2022-08-01T16:35

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молдавия

россия

кишинев

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.По его словам, эти деньги выделены, чтобы Молдавия могла покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость."Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", - отметил евродепутат.Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 миллионов евро - грант и 120 миллионов евро - кредит. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, россия, кишинев, еврокомиссия, евросоюз