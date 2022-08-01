Еврокомиссия перевела Молдавии первый транш помощи
Евродепутат Мурешан: ЕК перевела Молдавии первый транш помощи в размере 50 миллионов евро
Денежные купюры. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия в понедельник перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.
"Сегодня Европейская комиссия перевела Молдавии первый транш в размере 50 миллионов евро из макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро, которую мы одобрили весной в Европейском парламенте. 35 миллионов евро — это кредиты на льготных условиях и 15 миллионов евро — безвозвратные европейские фонды", - написал Мурешан в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По его словам, эти деньги выделены, чтобы Молдавия могла покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость.
"Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", - отметил евродепутат.
Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 миллионов евро - грант и 120 миллионов евро - кредит. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.