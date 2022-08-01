https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html

"Хапнуть напоследок": промышленность Украины распродают за бесценок

"Хапнуть напоследок": промышленность Украины распродают за бесценок - РИА Новости, 01.08.2022

"Хапнуть напоследок": промышленность Украины распродают за бесценок

Финансовые проблемы подталкивают Киев ко все более непопулярным мерам. На минувшей неделе Верховная рада одобрила сразу два законопроекта о приватизации... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T09:37

дмитрий разумков

украина

киев

верховная рада украины

евросоюз

приватизация

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Финансовые проблемы подталкивают Киев ко все более непопулярным мерам. На минувшей неделе Верховная рада одобрила сразу два законопроекта о приватизации госсобственности. Инициативы прошли со скрипом, потенциальная выгода от них сомнительна. О последствиях новых решений украинской власти — в материале РИА Новости.Тотальная распродажаВерховная рада приняла закон № 7451, дающий возможность приватизировать крупные государственные предприятия. Причем по максимально упрощенной процедуре.Выставлять лоты на продажу разрешили без предварительного аудита, инвентаризации и оценки. Оплата — еще до заключения договора купли-продажи. То есть деньги тут же поступят в бюджет, юридические тонкости уладят постфактум.На этой стадии новым собственникам также сделали поблажки. Переоформлять лицензии не придется. Раньше это было обязательным.С начала спецоперации приватизацию на Украине фактически заблокировали. Официально не запрещали, но формальности соблюсти было сложно: не работали реестры и нотариусы, Антимонопольный комитет не мог выдавать разрешения требуемого образца."Упрощенка" снимает эти препятствия. Но подводных камней все равно предостаточно. "Приняли с правками, которыми практически разрешена большая приватизация, — отметил бывший спикер Рады депутат Дмитрий Разумков. — Появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50 процентов. И ограничивается доступ к информации о том, кто участвует в аукционе. На фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".Дьявол в деталяхРезонансный законопроект рассматривали с июня. Итоговая редакция значительно отличается от начальной.В частности, не предполагалась 50-процентная скидка. Более того, стартовую стоимость объекта должна была устанавливать аукционная комиссия на основании финансовой отчетности. Наконец, большая приватизация при военном положении запрещалась.Все это вычеркнули, что вызвало сильную критику. Закон приняли с трудом: его поддержали лишь 233 депутата из 450.А днем ранее Рада согласовала законопроект № 5397, существенно расширяющий список объектов приватизации. В частности, из перечня запрещенных исключили "государственные предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью" и многие другие.За данную инициативу проголосовали 227 парламентариев. Те, кто против, сочли это первой ласточкой на пути к продаже стратегических учреждений и заводов.В погоне за быстрыми деньгамиТеперь аукционы можно проводить "молча". Не нужно раскрывать информацию о покупателе и даже сообщать о самом факте сделки. Ранее эти сведения полагалось публиковать в официальных государственных печатных изданиях.Вкупе со скидкой и сокращением сроков — аукцион следует завершить не позднее, чем через 25 дней после выставления объекта, это, по замыслу властей, стимулирует частных инвесторов. И пополнит казну.В то же время очевидно, что рассчитывать на денежные потоки в бюджет не приходится. Полностью закрытая процедура создает огромные коррупционные риски. Даже если украинское руководство отчитается о доходах, никто не сможет проверить, насколько занижены эти суммы и что утекло на частные счета.По словам исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольги Батовой, к приватизации готовы порядка 40 объектов: порядка 30 спиртзаводов и семь хлебокомбинатов. Их приблизительная стоимость не озвучивалась.Отчетность перед спонсорамиКак отметил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник сектора "Россия и новые государства Евразии" ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, последствия принятых законов сейчас оценить сложно.В краткосрочной перспективе эффект будет не столько финансовый, сколько политический. "Полагаю, все это исключительно ради отчета перед западными спонсорами, как и многое, что делается на Украине. В Киеве пытаются продемонстрировать, что им не зря предоставили статус кандидата в члены Евросоюза, что они действуют на основе принципов демократии, рыночной экономики. В ЕС ведь сразу дали понять, что решение о сближении с Украиной — политическое", — подчеркивает Кривогуз.Независимый финансовый эксперт Михаил Беляев придерживается схожего мнения. "Украина находится, по сути, в безвыходном положении. Срочно нужны деньги, чтобы расплатиться по внешним займам и избежать дефолта, хотя технически это уже случилось. Только в сентябре надо отдать почти миллиард евро", — рассуждает он. Западные кредиторы теоретически могут выделить средства — исключительно чтобы покрыть долг. Но новые кредиты вряд ли дадут."Киев старается найти деньги, чтобы выглядеть добропорядочным плательщиком перед Западом. Другого источника доходов, помимо распродажи госимущества, нет. Кроме того, украинская власть, несмотря на оптимистичные заявления, уже поняла, каким будет для нее исход спецоперации. И мы видим попытку хапнуть напоследок: распродать все, поделить прибыль и, как это обычно бывает, вывести за рубеж, а потом вслед за деньгами уехать самим", — полагает аналитик.По данным СМИ, Германия в начале июля заблокировала девятимиллиардный пакет помощи — из-за нависшей над Украиной угрозы дефолта и отсутствия 900 миллионов евро для расчета осенью. Сохранить лицо перед зарубежными кредиторами нужно любой ценой.

https://ria.ru/20200520/1571716222.html

https://ria.ru/20180607/1522246855.html

https://ria.ru/20220726/rezervy-1805065067.html

украина

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дмитрий разумков, украина, киев, верховная рада украины, евросоюз, приватизация