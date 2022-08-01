https://ria.ru/20220801/polikliniki-1806485724.html
Регистратуры поликлиник Подмосковья переведут на IP-телефонию
Регистратуры поликлиник Подмосковья переведут на IP-телефонию - РИА Новости, 01.08.2022
Регистратуры поликлиник Подмосковья переведут на IP-телефонию
Регистратуры всех поликлиник Московской области переведут на цифровую телефонию до конца августа, говорится в сообщении министерства здравоохранения... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:19
2022-08-01T17:19
2022-08-01T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
долгопрудный
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Регистратуры всех поликлиник Московской области переведут на цифровую телефонию до конца августа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.На единый круглосуточный номер уже переведены регистратуры поликлиник в Балашихе, Долгопрудном, Дзержинском и других городских округах. По телефону 122 можно записаться к медицинскому специалисту и на вакцинацию, вызвать врача на дом, при необходимости оператор сможет перевести звонок на сотрудников поликлиники."Мы переводим регистратуры поликлиник на IP-телефонию. Это позволяет сократить время ожидания ответа оператора и исключает случаи, когда невозможно дозвониться до поликлиники из-за занятости линии. До конца августа планируется перевести все регистратуры поликлиник на IP-телефонию", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html
московская область (подмосковье)
балашиха
долгопрудный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, долгопрудный, здоровье - общество, светлана стригункова