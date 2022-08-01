https://ria.ru/20220801/pogoda-1806314290.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.08.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T07:54

2022-08-01T07:54

2022-08-01T07:54

общество

россия

москва

погода

прогноз

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть слабый, восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

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общество, россия, москва, погода, прогноз