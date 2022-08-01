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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.08.2022
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:31
2022-08-01T22:03
в мире
мария захарова
россия
европа
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запорожская аэс
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ООН, 1 авг – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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в мире, мария захарова, россия, европа, москва, запорожская аэс, магатэ, ввэр-1000
18:31 01.08.2022 (обновлено: 22:03 01.08.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Запорожскую АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси заявил о готовности поехать на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 1 авг – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
"Мы готовы, мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то произойдет там, нам останется винить только себя", - сказал Гросси.
Ранее украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 21:50
МИД России предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваРоссияЕвропаМоскваЗапорожская АЭСМАГАТЭВВЭР-1000
 
 
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