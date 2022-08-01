https://ria.ru/20220801/podmoskove-1806507426.html
Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры
Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 01.08.2022
Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:27
2022-08-01T18:27
2022-08-01T18:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
щелково
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства."Работа транспорта – это тема, которая требует большого профессионализма и грамотных решений. В этом году совместно с перевозчиками мы планируем обновить 510 автобусов, продолжаем работу по обустройству разворотных площадок, парковок автобусов, грамотному расположению остановок. Все это имеет принципиально важное значение для комфорта и качества жизни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Согласно справке пресс-службы, на маршрутах региона работает 170 новых транспортных средств, еще 110 выйдут на линии к 1 сентября.Также до конца года в Подмосковье планируется построить 20 разворотных площадок для автобусов. Специально обустроенные площадки создадут, в частности, возможность для запуска автобусов большего класса при необходимости. К настоящему времени сделано уже 7 разворотных площадок в городских округах Ленинский, Щелково, Чехов, Балашиха, Сергиев Посад. Еще 13 будет оборудовано в Балашихе, Красногорске, Химках, Солнечногорске, Истре, Реутове, Раменском, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцове, Подольске."В 2022-м будет организовано 100 выделенных полос – более 500 тысяч жителей смогут ездить на общественном транспорте без пробок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html
московская область (подмосковье)
балашиха
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, щелково, андрей воробьев
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Работа транспорта – это тема, которая требует большого профессионализма и грамотных решений. В этом году совместно с перевозчиками мы планируем обновить 510 автобусов, продолжаем работу по обустройству разворотных площадок, парковок автобусов, грамотному расположению остановок. Все это имеет принципиально важное значение для комфорта и качества жизни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Согласно справке пресс-службы, на маршрутах региона работает 170 новых транспортных средств, еще 110 выйдут на линии к 1 сентября.
Также до конца года в Подмосковье
планируется построить 20 разворотных площадок для автобусов. Специально обустроенные площадки создадут, в частности, возможность для запуска автобусов большего класса при необходимости. К настоящему времени сделано уже 7 разворотных площадок в городских округах Ленинский, Щелково
, Чехов
, Балашиха
, Сергиев Посад
. Еще 13 будет оборудовано в Балашихе, Красногорске
, Химках
, Солнечногорске
, Истре
, Реутове
, Раменском
, Люберцах
, Лосино-Петровском, Одинцове, Подольске
.
"В 2022-м будет организовано 100 выделенных полос – более 500 тысяч жителей смогут ездить на общественном транспорте без пробок", - говорится в сообщении.