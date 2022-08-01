https://ria.ru/20220801/podmoskove-1806507426.html

Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 01.08.2022

Глава Подмосковья рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:27

2022-08-01T18:27

2022-08-01T18:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

щелково

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал закупку 510 новых автобусов, оборудование 20 разворотных площадок и 100 выделенных полос в рамках улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в 2022 году, сообщает пресс-служба областного правительства."Работа транспорта – это тема, которая требует большого профессионализма и грамотных решений. В этом году совместно с перевозчиками мы планируем обновить 510 автобусов, продолжаем работу по обустройству разворотных площадок, парковок автобусов, грамотному расположению остановок. Все это имеет принципиально важное значение для комфорта и качества жизни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Согласно справке пресс-службы, на маршрутах региона работает 170 новых транспортных средств, еще 110 выйдут на линии к 1 сентября.Также до конца года в Подмосковье планируется построить 20 разворотных площадок для автобусов. Специально обустроенные площадки создадут, в частности, возможность для запуска автобусов большего класса при необходимости. К настоящему времени сделано уже 7 разворотных площадок в городских округах Ленинский, Щелково, Чехов, Балашиха, Сергиев Посад. Еще 13 будет оборудовано в Балашихе, Красногорске, Химках, Солнечногорске, Истре, Реутове, Раменском, Люберцах, Лосино-Петровском, Одинцове, Подольске."В 2022-м будет организовано 100 выделенных полос – более 500 тысяч жителей смогут ездить на общественном транспорте без пробок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html

московская область (подмосковье)

балашиха

щелково

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, щелково, андрей воробьев