https://ria.ru/20220801/pelosi-1806551205.html

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-01T23:51

2022-08-01T23:51

2022-08-02T01:40

в мире

чжан цзюнь

тайвань

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg

ООН, 1 авг — РИА Новости. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По словам дипломата, в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. Тайвань — неотъемлемая часть Китая, напомнил он и назвал "красной линией" вопрос территориальной целостности."Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР", — указал постпред.На прошлой неделе спикер палаты представителей США Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.

https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pelosi-1806509768.html

тайвань

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, чжан цзюнь, тайвань, вашингтон (штат)