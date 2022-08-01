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Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T23:51
2022-08-02T01:40
в мире
чжан цзюнь
тайвань
вашингтон (штат)
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ООН, 1 авг — РИА Новости. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По словам дипломата, в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. Тайвань — неотъемлемая часть Китая, напомнил он и назвал "красной линией" вопрос территориальной целостности."Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР", — указал постпред.На прошлой неделе спикер палаты представителей США Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html
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в мире, чжан цзюнь, тайвань, вашингтон (штат)
23:51 01.08.2022 (обновлено: 01:40 02.08.2022)
 
Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ООН, 1 авг — РИА Новости. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Это подорвет отношения между странами", — сказал он.

По словам дипломата, в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. Тайвань — неотъемлемая часть Китая, напомнил он и назвал "красной линией" вопрос территориальной целостности.
"Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР", — указал постпред.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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На прошлой неделе спикер палаты представителей США Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 18:35В мире
Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа, пишут тайваньские СМИ
 
В миреЧжан ЦзюньТайваньВашингтон (штат)
 
 
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