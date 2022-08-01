https://ria.ru/20220801/pelosi-1806535417.html

Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань

Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022

Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:04

2022-08-01T21:04

2022-08-01T21:19

сша

тайвань

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Спикер палаты представителей США (Пелоси) имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов", - сообщил он.Представитель президентской администрации также отметил, что по мнению США у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html

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сша, тайвань, нэнси пелоси