21:04 01.08.2022 (обновлено: 21:19 01.08.2022)
Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань
Белый дом: Пелоси не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Спикер палаты представителей США (Пелоси) имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов", - сообщил он.
Представитель президентской администрации также отметил, что по мнению США у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.