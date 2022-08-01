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Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
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Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань
Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:04
2022-08-01T21:19
сша
тайвань
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Спикер палаты представителей США (Пелоси) имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов", - сообщил он.Представитель президентской администрации также отметил, что по мнению США у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html
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сша, тайвань, нэнси пелоси
21:04 01.08.2022 (обновлено: 21:19 01.08.2022)
 
Белый дом: Пелоси не подтверждала, что посетит Тайвань

Белый дом: Пелоси не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, хоть и не подтверждала американской администрации этих планов, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Спикер палаты представителей США (Пелоси) имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов", - сообщил он.
"Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань", - добавил Кирби.
Представитель президентской администрации также отметил, что по мнению США у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 20:47
China Morning Post: поездка Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 19:19
В Китае поставили США на место старинной поговоркой
 
СШАТайваньНэнси Пелоси
 
 
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