https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html

China Morning Post: поездка Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом

China Morning Post: поездка Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом - РИА Новости, 01.08.2022

China Morning Post: поездка Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с острым недовольством Пекина может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя на Тайване для... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T20:47

2022-08-01T20:47

2022-08-01T20:47

в мире

цай инвэнь

пекин

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конгресс сша

австралийский национальный университет

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в связи с острым недовольством Пекина может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя на Тайване для встреч с руководством острова, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.Профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо полагает, что Пелоси вряд ли совершит визит в качестве частного лица, но, по его мнению, есть вероятность, что она может прилететь на Тайвань с транзитной остановкой, то есть несколько часов провести в транзитной зоне аэропорта и встретиться там с главой администрации острова Цай Инвэнь, при этом формально не находясь на территории Тайваня."Если она так сделает или назовет визит неофициальным, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство", - считает эксперт. Он указал, что визит Пелоси на Тайвань, вероятно, приведет к ухудшению отношений между США и Китаем в краткосрочной перспективе, но после ее отставки в ноябре и появления нового спикера у сторон появится возможность провести "перезагрузку".В свою очередь преподаватель международных отношений Австралийского национального университета Сун Вэньди считает, что Пелоси не станет заявлять, что посещает остров как частное лицо, по его мнению, она приедет либо в качестве действующего спикера палаты представителей, либо в качестве члена Конгресса США. Но вне зависимости от статуса ее визита Пекин будет крайне раздражен.Бывший сотрудник Пентагона Дрю Томпсон заявил газете, что Пелоси может объявить свой визит "неофициальным", что станет своего рода компромиссом в ответ на озабоченность Пекина, но далеко не капитуляцией. Он ожидает, что Пелоси совершит "неофициальную остановку" на Тайване после посещения Малайзии, и это тот результат, с которым Пекин может смириться.Аналитики отмечают, что Тайбэй, который пока никак не комментирует планы Пелоси, постарается понизить уровень визита и сделать его менее заметным, если она все же приедет. Тайвань на фоне резкой реакции Пекина отнесется к визиту Пелоси с большой осторожностью, хотя и будет расценивать его как официальный.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806414951.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html

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в мире, цай инвэнь, пекин, тайвань, сша, конгресс сша, австралийский национальный университет, министерство обороны сша, нэнси пелоси, китай