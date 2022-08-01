https://ria.ru/20220801/pelosi-1806521287.html

Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура

Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура - РИА Новости, 01.08.2022

Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:25

2022-08-01T19:25

2022-08-01T19:25

в мире

ли сянь лун

сша

сингапур

китай

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному на правилах миропорядку" в регионе и во всем мире."Наша делегация встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном и главой МИД в Сингапуре",- написала Пелоси, снабдив пост фотографией с сингапурским премьером на фоне покрытого красной скатертью стола для переговоров."Мы обсудили общую приверженность наших стран основанному на правилах миропорядку для продвижения безопасности, процветания и демократии в районе Индийского и Тихого океанов и во всем мире", - написала Пелоси. Ранее МИД Сингапура по итогам прошедших переговоров сообщил, что премьер-министр в разговоре с Пелоси подчеркнул важность стабильных отношений между США и Китаем для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Азиатское турне Пелоси проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.

https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

сша

сингапур

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ли сянь лун, сша, сингапур, китай, конгресс сша