Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура
Пелоси о встрече с премьер-министром Сингапура: у нас общие цели в азиатском регионе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному на правилах миропорядку" в регионе и во всем мире.
"Наша делегация встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном и главой МИД в Сингапуре",- написала Пелоси, снабдив пост фотографией с сингапурским премьером на фоне покрытого красной скатертью стола для переговоров.
"Мы обсудили общую приверженность наших стран основанному на правилах миропорядку для продвижения безопасности, процветания и демократии в районе Индийского и Тихого океанов и во всем мире", - написала Пелоси. Ранее МИД Сингапура по итогам прошедших переговоров сообщил, что премьер-министр в разговоре с Пелоси подчеркнул важность стабильных отношений между США и Китаем для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Азиатское турне Пелоси проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.