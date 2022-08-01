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Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура - РИА Новости, 01.08.2022
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Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура
Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура - РИА Новости, 01.08.2022
Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:25
2022-08-01T19:25
в мире
ли сянь лун
сша
сингапур
китай
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному на правилах миропорядку" в регионе и во всем мире."Наша делегация встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном и главой МИД в Сингапуре",- написала Пелоси, снабдив пост фотографией с сингапурским премьером на фоне покрытого красной скатертью стола для переговоров."Мы обсудили общую приверженность наших стран основанному на правилах миропорядку для продвижения безопасности, процветания и демократии в районе Индийского и Тихого океанов и во всем мире", - написала Пелоси. Ранее МИД Сингапура по итогам прошедших переговоров сообщил, что премьер-министр в разговоре с Пелоси подчеркнул важность стабильных отношений между США и Китаем для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Азиатское турне Пелоси проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html
сша
сингапур
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в мире, ли сянь лун, сша, сингапур, китай, конгресс сша
19:25 01.08.2022
 
Пелоси рассказала о встрече с премьер-министром Сингапура

Пелоси о встрече с премьер-министром Сингапура: у нас общие цели в азиатском регионе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала в Twitter о своей встрече с премьер-министром Сингапура, заверила в общей приверженности "основанному на правилах миропорядку" в регионе и во всем мире.
"Наша делегация встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном и главой МИД в Сингапуре",- написала Пелоси, снабдив пост фотографией с сингапурским премьером на фоне покрытого красной скатертью стола для переговоров.
"Мы обсудили общую приверженность наших стран основанному на правилах миропорядку для продвижения безопасности, процветания и демократии в районе Индийского и Тихого океанов и во всем мире", - написала Пелоси. Ранее МИД Сингапура по итогам прошедших переговоров сообщил, что премьер-министр в разговоре с Пелоси подчеркнул важность стабильных отношений между США и Китаем для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Азиатское турне Пелоси проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
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