https://ria.ru/20220801/pelosi-1806519900.html

В тайваньском отеле Grand Hyatt ушли от ответа на вопрос о приезде Пелоси

В тайваньском отеле Grand Hyatt ушли от ответа на вопрос о приезде Пелоси - РИА Новости, 01.08.2022

В тайваньском отеле Grand Hyatt ушли от ответа на вопрос о приезде Пелоси

В отеле Grand Hyatt на Тайване, где, по информации тайваньских СМИ, может во вторник остановиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, ушли от ответа... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:18

2022-08-01T19:18

2022-08-01T19:34

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В отеле Grand Hyatt на Тайване, где, по информации тайваньских СМИ, может во вторник остановиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.В понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться во вторник около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.В ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли в отеле ждут Пелоси, сотрудники гостиницы сначала передавали друг другу запрос, обещая найти человека, который может помочь, но в итоге вешали трубку. Корреспонденты РИА Новости несколько раз звонили в отель, но сотрудники каждый раз уходили от ответа на вопрос о Пелоси или же вовсе не брали трубку.Пелоси в понедельник находится в Сингапуре с визитом во главе делегации конгресса США. Делегация, в составе которой только конгрессмены-демократы, начала с Сингапура свое турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию. СМИ США предполагают, что спикер Конгресса в ходе азиатского турне может посетить также и Тайвань, куда она собиралась отправиться в апреле, но не смогла осуществить этот план из-за заболевания коронавирусом. Сама спикер конгресса ничего не говорила о планах приехать на Тайвань в ходе нынешней азиатской поездки.Китай резко возражает против визита Пелоси на Тайвань, считая такие действия вмешательством во внутренние дела КНР со стороны США.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220801/evrosoyuz-1806460318.html

https://ria.ru/20220731/oshibka-1806163283.html

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китай

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в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, конгресс сша