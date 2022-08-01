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СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022
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СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня
СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022
СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:40
2022-08-01T18:27
в мире
цай инвэнь
тайвань
китай
сша
конгресс сша
минобороны китая
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский информационный портал ETtoday.По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. Она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретится с руководством, включая главу администрации Цай Инвэнь.Сообщается, что в тот же день около полудня Пелоси покинет остров на самолете.В рамках азиатского турне спикер палаты представителей запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом она отказалась комментировать публикации в СМИ о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности.Пелоси могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за ее внезапного заражения коронавирусом.Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на Тайвань в интересах обеих сторон.Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220801/pelosi-1806432750.html
https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html
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в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, конгресс сша, минобороны китая, нэнси пелоси
17:40 01.08.2022 (обновлено: 18:27 01.08.2022)
 
СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

ETtoday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский информационный портал ETtoday.
По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. Она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретится с руководством, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:48
Китайский эксперт предположил, что Пелоси пойдет на риск и посетит Тайвань
Сообщается, что в тот же день около полудня Пелоси покинет остров на самолете.
В рамках азиатского турне спикер палаты представителей запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом она отказалась комментировать публикации в СМИ о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности.
Пелоси могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за ее внезапного заражения коронавирусом.
Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на Тайвань в интересах обеих сторон.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:42
СМИ: США перемещают авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси
Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
31 июля, 05:41
В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань
 
В миреЦай ИнвэньТайваньКитайСШАКонгресс СШАМинобороны КитаяНэнси Пелоси
 
 
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