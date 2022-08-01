https://ria.ru/20220801/pelosi-1806491318.html

СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:40

2022-08-01T17:40

2022-08-01T18:27

в мире

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тайвань

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нэнси пелоси

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ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский информационный портал ETtoday.По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. Она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретится с руководством, включая главу администрации Цай Инвэнь.Сообщается, что в тот же день около полудня Пелоси покинет остров на самолете.В рамках азиатского турне спикер палаты представителей запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом она отказалась комментировать публикации в СМИ о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности.Пелоси могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за ее внезапного заражения коронавирусом.Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на Тайвань в интересах обеих сторон.Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806432750.html

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html

https://ria.ru/20220731/oshibka-1806163283.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, конгресс сша, минобороны китая, нэнси пелоси