17:40 01.08.2022 (обновлено: 18:27 01.08.2022)
СМИ: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня
ETtoday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа вечером и на следующий день встретится с руководством острова, передает тайваньский информационный портал ETtoday.
По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. Она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретится с руководством, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Сообщается, что в тот же день около полудня Пелоси покинет остров на самолете.
В рамках азиатского турне спикер палаты представителей запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом она отказалась комментировать публикации в СМИ о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности.
Пелоси могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за ее внезапного заражения коронавирусом.
Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на Тайвань в интересах обеих сторон.
Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.