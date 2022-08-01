https://ria.ru/20220801/pelosi-1806432750.html

Китайский эксперт предположил, что Пелоси пойдет на риск и посетит Тайвань

Китайский эксперт предположил, что Пелоси пойдет на риск и посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022

Китайский эксперт предположил, что Пелоси пойдет на риск и посетит Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на протесты и многократные предупреждения Пекина, все еще может пойти на рискованный и опасный шаг и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:48

2022-08-01T14:48

2022-08-01T14:48

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цай инвэнь

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на протесты и многократные предупреждения Пекина, все еще может пойти на рискованный и опасный шаг и попытаться приземлиться на Тайване под предлогом технической неисправности самолета, но последствия в любом случае будут серьезными, заявил газете "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.Ранее в понедельник тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, провести там ночь и в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками, и в тот же день покинуть остров. МИД Тайваня эти сообщения не подтвердил.Отвечая на вопрос о том, может ли Пелоси прибегнуть к каким-либо хитростям или уловкам для посещения Тайваня во время азиатского турне, Люй Сян заявил, что в случае, если она внезапно приземлится на Тайване из-за временной технической неисправности военного самолета для дозаправки или сделает это же обманным путем, "последствия в любом случае будут серьезными".Вместе с тем он добавил, что поскольку самолет для перелетов по Азии Пелоси предоставили военные, любые ее перемещения должны происходить в координации с Пентагоном, иными словами, подобная "неожиданность" возможна только при наличии негласной договоренности между Пелоси и президентом США Джо Байденом.Он также добавил, что Тайвань для самолета Пелоси является запретной зоной, и в случае, если у ее самолета действительно возникнут неполадки во время перелета, находящиеся в регионе истребители Народно-освободительной армии Китая обеспечат ей защиту и сопроводят в аэропорт города Саньша китайской провинции Хайнань в Южно-Китайском море или же в другой аэропорт на материке."Мы можем предоставить ей услуги и помощь мирового класса, если она будет держаться подальше от "красной линии" - приземления на Тайване", - указал он.При этом по мнению профессора Народного университета Китая Дяо Дамина, факт того, что Тайвань не значится в официальной повестке азиатского турне Пелоси, означает, что она не осмеливается прямо и публично бросить вызов Китаю, но нельзя исключать возможность того, что она посетит остров без какого-либо предварительного объявления в промежутках между обозначенными в программе пунктами визита.По мнению опрошенных изданием экспертов, все еще возможно, что Пелоси хочет совершить этот "рискованный и опасный шаг" и приземлиться на Тайване.Пелоси в понедельник находится в Сингапуре с визитом во главе делегации конгресса США. Делегация, в составе которой только конгрессмены-демократы, начала с посещения Сингапура свое турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию. СМИ США предполагают, что спикер конгресса в ходе азиатского турне может посетить также и Тайвань, куда она собиралась отправиться в апреле, но не смогла осуществить этот план из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Сама спикер конгресса ничего не говорила о планах посещения Тайваня в ходе нынешней азиатской поездки.Китай резко возражает против визита Пелоси на Тайвань, считая такие действия вмешательством во внутренние дела КНР со стороны США.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806356607.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цай инвэнь, джо байден, тайвань, сша, китай, министерство обороны сша, конгресс сша