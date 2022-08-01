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Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха
Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха - РИА Новости, 01.08.2022
Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха
Папа Римский Франциск назвал "аморальным" использование и обладание ядерным оружием и подверг критике идею об обеспечении мира за счет "баланса страха". РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:49
2022-08-01T15:49
2022-08-01T15:49
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 1 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал "аморальным" использование и обладание ядерным оружием и подверг критике идею об обеспечении мира за счет "баланса страха"."Использование ядерного оружия, равно как и обладание им, аморальны. Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу", - написал в понедельник понтифик в Twitter.Святой престол настойчиво выступает за создание коллективной безопасности без ядерного оружия. В январе 2021 года, когда вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицированный 50 государствами, папа Франциск призвал "все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия".
https://ria.ru/20220730/frantsisk-1806044457.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо)
Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха
Папа римский Франциск назвал аморальным использование и обладание ядерным оружием