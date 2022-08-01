https://ria.ru/20220801/papa-1806452366.html

Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха

Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха - РИА Новости, 01.08.2022

Папа римский раскритиковал идею об обеспечении мира за счет баланса страха

Папа Римский Франциск назвал "аморальным" использование и обладание ядерным оружием и подверг критике идею об обеспечении мира за счет "баланса страха". РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:49

2022-08-01T15:49

2022-08-01T15:49

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 1 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал "аморальным" использование и обладание ядерным оружием и подверг критике идею об обеспечении мира за счет "баланса страха"."Использование ядерного оружия, равно как и обладание им, аморальны. Попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу", - написал в понедельник понтифик в Twitter.Святой престол настойчиво выступает за создание коллективной безопасности без ядерного оружия. В январе 2021 года, когда вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицированный 50 государствами, папа Франциск призвал "все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия".

https://ria.ru/20220730/frantsisk-1806044457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франциск (хорхе марио бергольо)