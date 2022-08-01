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Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву - РИА Новости, 01.08.2022
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Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву - РИА Новости, 01.08.2022
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:16
2022-08-01T15:16
политика
алан гаглоев
москва
россия
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ЦХИНВАЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Алан Гаглоев отправился в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении.⠀Как сообщается, у Гаглоева состоится рабочая встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком."Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе повышение заработной платы и пенсионного обеспечения работников министерств и ведомств Южной Осетии", - уточнили в пресс-службе.
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политика, алан гаглоев, москва, россия, дмитрий козак
15:16 01.08.2022
 
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Алан Гаглоев отправился в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении.⠀
Как сообщается, у Гаглоева состоится рабочая встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
"Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе повышение заработной платы и пенсионного обеспечения работников министерств и ведомств Южной Осетии", - уточнили в пресс-службе.
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