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Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву - РИА Новости, 01.08.2022
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:16
2022-08-01T15:16
2022-08-01T15:16
политика
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ЦХИНВАЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Алан Гаглоев отправился в Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении.⠀Как сообщается, у Гаглоева состоится рабочая встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком."Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе повышение заработной платы и пенсионного обеспечения работников министерств и ведомств Южной Осетии", - уточнили в пресс-службе.
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политика, алан гаглоев, москва, россия, дмитрий козак
Президент Южной Осетии Гаглоев отправился с визитом в Москву
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправился с рабочим визитом в Москву