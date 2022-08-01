https://ria.ru/20220801/oruzhie-1806526947.html

Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие

Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие - РИА Новости, 01.08.2022

Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие

США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:55

2022-08-01T19:55

2022-08-01T20:10

в мире

сша

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ООН, 1 авг – РИА Новости. США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников, заявил на Обзорной конференции ДНЯО госсекретарь США Энтони Блинкен."Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

сша

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в мире, сша