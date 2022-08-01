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Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие - РИА Новости, 01.08.2022
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Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие
США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:55
2022-08-01T20:10
в мире
сша
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ООН, 1 авг – РИА Новости. США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников, заявил на Обзорной конференции ДНЯО госсекретарь США Энтони Блинкен."Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - сказал Блинкен.
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в мире, сша
19:55 01.08.2022 (обновлено: 20:10 01.08.2022)
 
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие

Госсекретарь Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ООН, 1 авг – РИА Новости. США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников, заявил на Обзорной конференции ДНЯО госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - сказал Блинкен.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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