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Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие
США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:55
2022-08-01T19:55
2022-08-01T20:10
в мире
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ООН, 1 авг – РИА Новости. США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников, заявил на Обзорной конференции ДНЯО госсекретарь США Энтони Блинкен."Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - сказал Блинкен.
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в мире, сша
19:55 01.08.2022 (обновлено: 20:10 01.08.2022)
Блинкен рассказал, при каких условиях США могут применить ядерное оружие
Госсекретарь Блинкен: США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях