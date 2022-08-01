https://ria.ru/20220801/odkb-1806376551.html

Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле

Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2022

Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле

Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:17

2022-08-01T12:17

2022-08-01T12:51

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня", - сказал Песков на вопрос, считают ли в Кремле возможным вступление Сербии в ОДКБ.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220531/serbiya-1792038721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, сербия, в мире, косово, россия, дмитрий песков