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Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2022
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Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле
Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2022
Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле
Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:17
2022-08-01T12:51
одкб
сербия
в мире
косово
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня", - сказал Песков на вопрос, считают ли в Кремле возможным вступление Сербии в ОДКБ.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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одкб, сербия, в мире, косово, россия, дмитрий песков
12:17 01.08.2022 (обновлено: 12:51 01.08.2022)
 
Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: вопроса вступления Сербии в ОДКБ не было на повестке дня

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, нет, такого вопроса не было на повестке дня", - сказал Песков на вопрос, считают ли в Кремле возможным вступление Сербии в ОДКБ.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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ОДКБСербияВ миреКосовоРоссияДмитрий Песков
 
 
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