12:17 01.08.2022 (обновлено: 12:51 01.08.2022)
Вопрос вступления Сербии в ОДКБ не обсуждался, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: вопроса вступления Сербии в ОДКБ не было на повестке дня
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вопроса о вступлении Сербии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не было на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.