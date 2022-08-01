Рейтинг@Mail.ru
Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/obuchenie-1806464672.html
Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения
Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 01.08.2022
Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения
Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины можно... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:27
2022-08-01T16:40
сергей кравцов
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806469251_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_5a5a9a27cc44a43a15e9751eaca8bab8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на прошлой неделе отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик."Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы", - сказал Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.
https://ria.ru/20220725/putin-1804815208.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806469251_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_9d0184256c724aae72e7726de8070ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кравцов, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
16:27 01.08.2022 (обновлено: 16:40 01.08.2022)
 
Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения

Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, но по стандартам образования России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на прошлой неделе отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик.
"Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы", - сказал Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.
Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:05
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования
 
Сергей КравцовЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала