https://ria.ru/20220801/obuchenie-1806464672.html

Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения

Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 01.08.2022

Детей из ДНР и ЛНР смогут учить на украинском языке, заявило Минпросвещения

Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины можно... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:27

2022-08-01T16:27

2022-08-01T16:40

сергей кравцов

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на прошлой неделе отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик."Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы", - сказал Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.

https://ria.ru/20220725/putin-1804815208.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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сергей кравцов, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество