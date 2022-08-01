https://ria.ru/20220801/novayazelandiya-1806349141.html

Новая Зеландия открылась для всех туристов

Новая Зеландия открылась для всех туристов - РИА Новости, 01.08.2022

Новая Зеландия открылась для всех туристов

Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:02

2022-08-01T13:02

2022-08-01T13:02

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новая зеландия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти.Заявители по-прежнему должны будут пройти полную вакцинацию (российские препараты подходят – прим. ред.) и заполнить декларацию путешественника из Новой Зеландии, получив QR-код, его спросят на регистрации на рейс. По прилете требуется пройти экспресс-тест. Его нужно будет повторить также на пятый или шестой день пребывания.Туристы из стран, с которыми действует безвизовый режим, также должны будут получить разрешение на электронные поездки в Новую Зеландию (NZeTA).Ранее визовый центр Новой Зеландии в Москве сообщал, что возобновляет работу с 24 июля.Добраться до страны можно минимум с пересадками, например, через ОАЭ и Австралию. Так, перелет из Москвы в Окленд через Дубай во второй половине августа обойдется от 274 тысячи рублей в обе стороны на одного. Путешествие с двумя пересадками – от 159 тысячи рублей туда-обратно.

https://ria.ru/20220617/zelandiya-1796061912.html

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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