Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия открылась для всех туристов - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220801/novayazelandiya-1806349141.html
Новая Зеландия открылась для всех туристов
Новая Зеландия открылась для всех туристов - РИА Новости, 01.08.2022
Новая Зеландия открылась для всех туристов
Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:02
2022-08-01T13:02
туризм
туризм
новости - туризм
новая зеландия
туристы
визы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149014/54/1490145481_0:223:4221:2597_1920x0_80_0_0_344d514dba82bc262213bd5fde16cd98.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти.Заявители по-прежнему должны будут пройти полную вакцинацию (российские препараты подходят – прим. ред.) и заполнить декларацию путешественника из Новой Зеландии, получив QR-код, его спросят на регистрации на рейс. По прилете требуется пройти экспресс-тест. Его нужно будет повторить также на пятый или шестой день пребывания.Туристы из стран, с которыми действует безвизовый режим, также должны будут получить разрешение на электронные поездки в Новую Зеландию (NZeTA).Ранее визовый центр Новой Зеландии в Москве сообщал, что возобновляет работу с 24 июля.Добраться до страны можно минимум с пересадками, например, через ОАЭ и Австралию. Так, перелет из Москвы в Окленд через Дубай во второй половине августа обойдется от 274 тысячи рублей в обе стороны на одного. Путешествие с двумя пересадками – от 159 тысячи рублей туда-обратно.
https://ria.ru/20220617/zelandiya-1796061912.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149014/54/1490145481_232:0:3991:2819_1920x0_80_0_0_2f85f31ab38e8cad906df6f16cb522cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, новая зеландия, туристы, визы, куда можно лететь
13:02 01.08.2022
 
Новая Зеландия открылась для всех туристов

Новая Зеландия открылась для туристов из России, можно подать заявление на визу

© Fotolia / Matthias FrielРека Уонгануи в Новой Зеландии
Река Уонгануи в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Fotolia / Matthias Friel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новая Зеландия открыла свои границы для путешественников из всех стран и начала принимать заявки на студенческие и гостевые визы, сообщают власти.
Заявители по-прежнему должны будут пройти полную вакцинацию (российские препараты подходят – прим. ред.) и заполнить декларацию путешественника из Новой Зеландии, получив QR-код, его спросят на регистрации на рейс. По прилете требуется пройти экспресс-тест. Его нужно будет повторить также на пятый или шестой день пребывания.
Туристы из стран, с которыми действует безвизовый режим, также должны будут получить разрешение на электронные поездки в Новую Зеландию (NZeTA).
Ранее визовый центр Новой Зеландии в Москве сообщал, что возобновляет работу с 24 июля.
Добраться до страны можно минимум с пересадками, например, через ОАЭ и Австралию. Так, перелет из Москвы в Окленд через Дубай во второй половине августа обойдется от 274 тысячи рублей в обе стороны на одного. Путешествие с двумя пересадками – от 159 тысячи рублей туда-обратно.
Озеро Текапо в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:07Туризм
Новая Зеландия отменяет тесты на COVID для прибытия в страну
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовая ЗеландиятуристыВизыкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала