Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора
Реконструкция Нотр-Дама идет по плану, работа продвигается настолько быстро, насколько это возможно.
Реконструкция Нотр-Дама идет по плану, работа продвигается настолько быстро, насколько это возможно.
Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак убеждена, что собор будет открыт для богослужений и посещения в 2024 году.
Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак убеждена, что собор будет открыт для богослужений и посещения в 2024 году.
Восстановление интерьера собора Парижской Богоматери.
Минувшей осенью завершились работы по укреплению и обеспечению безопасности собора.
Минувшей осенью завершились работы по укреплению и обеспечению безопасности собора.
Весной для реконструкции шпиля, верхних галерей и поперечного нефа отобрали тысячу дубов.
Весной для реконструкции шпиля, верхних галерей и поперечного нефа отобрали тысячу дубов.
Деревья отправили плотникам для обработки, а в 2023 году новые конструкции должны занять свое место в соборе.
Деревья отправили плотникам для обработки, а в 2023 году новые конструкции должны занять свое место в соборе.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года.
Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.
Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.
Между тем структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели.
На реставрацию собора Парижской Богоматери собрали более 800 миллионов евро пожертвований.
На реставрацию собора Парижской Богоматери собрали более 800 миллионов евро пожертвований.