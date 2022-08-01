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Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора - РИА Новости, 01.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220801/notr-dam-1806387991.html
Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора
Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора - РИА Новости, 01.08.2022
Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора
Собор Парижской Богоматери восстанавливают после разрушительного пожара. Работа реставраторов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.08.2022
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фото
религия
париж
нотр-дам (собор парижской богоматери)
пожар в соборе парижской богоматери
реставрация
фото - туризм
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Собор Парижской Богоматери восстанавливают после разрушительного пожара. Работа реставраторов — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, париж, нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, реставрация, фото - туризм, новости культуры
14:30 01.08.2022 (обновлено: 16:19 01.08.2022)
 

Возрождение Нотр-Дама: реконструкция главного французского собора

Читать ria.ru в
Собор Парижской Богоматери восстанавливают после разрушительного пожара. Работа реставраторов — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Реконструкция Нотр-Дама идет по плану, работа продвигается настолько быстро, насколько это возможно.

Технические специалисты работают с витражом во время работ по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
1 из 10

Реконструкция Нотр-Дама идет по плану, работа продвигается настолько быстро, насколько это возможно.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак убеждена, что собор будет открыт для богослужений и посещения в 2024 году.

Работы по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
2 из 10

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак убеждена, что собор будет открыт для богослужений и посещения в 2024 году.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Восстановление интерьера собора Парижской Богоматери.

Работы по восстановлению интерьера Собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 10

Восстановление интерьера собора Парижской Богоматери.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Минувшей осенью завершились работы по укреплению и обеспечению безопасности собора.

Работы по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 10

Минувшей осенью завершились работы по укреплению и обеспечению безопасности собора.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Весной для реконструкции шпиля, верхних галерей и поперечного нефа отобрали тысячу дубов.

Работы по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 10

Весной для реконструкции шпиля, верхних галерей и поперечного нефа отобрали тысячу дубов.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Деревья отправили плотникам для обработки, а в 2023 году новые конструкции должны занять свое место в соборе.

Работы по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 10

Деревья отправили плотникам для обработки, а в 2023 году новые конструкции должны занять свое место в соборе.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года.

Работы по восстановлению интерьера Собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 10

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.

Работы по реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
8 из 10

Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

Между тем структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели.

Работы по реконструкции витражей Собора Парижской Богоматери после пожара
9 из 10

Между тем структура Нотр-Дама и главные реликвии уцелели.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt

На реставрацию собора Парижской Богоматери собрали более 800 миллионов евро пожертвований.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак следит за ходом реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 10

На реставрацию собора Парижской Богоматери собрали более 800 миллионов евро пожертвований.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
 
РелигияФотоПарижНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериРеставрацияФото - ТуризмНовости культуры
 
 
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