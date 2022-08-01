https://ria.ru/20220801/nichols-1806334216.html

Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс

Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс - РИА Новости, 01.08.2022

Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс

Умерла актриса и певица Нишель Николс в возрасте 89 лет, говорится в заявлении ее сына Кайла Джонсона, пишет The Guardian. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:53

2022-08-01T10:53

2022-08-01T10:55

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Умерла актриса и певица Нишель Николс в возрасте 89 лет, говорится в заявлении ее сына Кайла Джонсона, пишет The Guardian. Николс родилась в 28 декабря 1932 года. Ее карьера началась рано. В 16 лет она уже пела со знаменитым джазменом Дюком Эллингтоном. Ее прорыв состоялся в 1961 году в чикагском мюзикле "Kicks and Co".Однако мировую известность ей принесла роль в другом проекте — сериале "Звездный путь" ("Star Trek"). Николс сыграла офицера связи лейтенанта Нийоту Ухуру на борту звездолета "Энтерпрайз". Премьера шоу состоялась в 1966 году.

https://ria.ru/20220729/elis-1805740978.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы