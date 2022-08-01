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Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
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Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс
Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс - РИА Новости, 01.08.2022
Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс
Умерла актриса и певица Нишель Николс в возрасте 89 лет, говорится в заявлении ее сына Кайла Джонсона, пишет The Guardian. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:53
2022-08-01T10:55
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Умерла актриса и певица Нишель Николс в возрасте 89 лет, говорится в заявлении ее сына Кайла Джонсона, пишет The Guardian. Николс родилась в 28 декабря 1932 года. Ее карьера началась рано. В 16 лет она уже пела со знаменитым джазменом Дюком Эллингтоном. Ее прорыв состоялся в 1961 году в чикагском мюзикле "Kicks and Co".Однако мировую известность ей принесла роль в другом проекте — сериале "Звездный путь" ("Star Trek"). Николс сыграла офицера связи лейтенанта Нийоту Ухуру на борту звездолета "Энтерпрайз". Премьера шоу состоялась в 1966 году.
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новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы
10:53 01.08.2022 (обновлено: 10:55 01.08.2022)
 
Умерла актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс

Актриса из сериала "Звездный путь" Нишель Николс умерла в возрасте 89 лет

© CBS (1966-1969)Нишель Николс
Нишель Николс
© CBS (1966-1969)
Нишель Николс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Умерла актриса и певица Нишель Николс в возрасте 89 лет, говорится в заявлении ее сына Кайла Джонсона, пишет The Guardian.

"Прошлой ночью моя мать Нишель Николс скончалась по естественным причинам. Но ее свет, как и древние галактики, которые сейчас можно увидеть впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы мы могли наслаждаться им, учиться и черпать вдохновение", — говорится в публикации.

Николс родилась в 28 декабря 1932 года. Ее карьера началась рано. В 16 лет она уже пела со знаменитым джазменом Дюком Эллингтоном. Ее прорыв состоялся в 1961 году в чикагском мюзикле "Kicks and Co".
Однако мировую известность ей принесла роль в другом проекте — сериале "Звездный путь" ("Star Trek"). Николс сыграла офицера связи лейтенанта Нийоту Ухуру на борту звездолета "Энтерпрайз". Премьера шоу состоялась в 1966 году.
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