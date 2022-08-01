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Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России - РИА Новости, 01.08.2022
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Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России - РИА Новости, 01.08.2022
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО эстонский "Фонд Открытой Эстонии"*, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:20
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министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
политика
эстония
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО эстонский "Фонд Открытой Эстонии"*, сообщается на сайте российского министерства."Первого августа Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Фонд Открытой Эстонии"* (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation*) Эстонская Республика", - говорится в сообщении.Ранее в решении Генпрокуратуры указывалось, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".* Включено в список нежелательных организаций
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, политика, эстония
17:20 01.08.2022 (обновлено: 17:35 01.08.2022)
 
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России

Минюст внес "Фонд Открытой Эстонии"* в список нежелательных в России НПО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО эстонский "Фонд Открытой Эстонии"*, сообщается на сайте российского министерства.
"Первого августа Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Фонд Открытой Эстонии"* (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation*) Эстонская Республика", - говорится в сообщении.
Ранее в решении Генпрокуратуры указывалось, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".
На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".
* Включено в список нежелательных организаций
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