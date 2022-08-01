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Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России - РИА Новости, 01.08.2022
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО эстонский "Фонд Открытой Эстонии"*, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:20
2022-08-01T17:20
2022-08-01T17:35
министерство юстиции рф (минюст россии)
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политика
эстония
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минюст внес в перечень нежелательных в РФ НПО эстонский "Фонд Открытой Эстонии"*, сообщается на сайте российского министерства."Первого августа Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Фонд Открытой Эстонии"* (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation*) Эстонская Республика", - говорится в сообщении.Ранее в решении Генпрокуратуры указывалось, что деятельность эстонской НПО представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".На сайте фонда указывается, что он зарегистрирован в Таллинне. Также уточняется, что в 2018-2020 годах деятельность фонда была сосредоточена на двух основополагающих направлениях: "жизнеспособный и устойчивый некоммерческий сектор" и "рост сплоченности общества".* Включено в список нежелательных организаций
https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, политика, эстония
17:20 01.08.2022 (обновлено: 17:35 01.08.2022)
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
Минюст внес "Фонд Открытой Эстонии"* в список нежелательных в России НПО