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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,2 доллара за тонну - РИА Новости, 01.08.2022
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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,2 доллара за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,2 доллара за тонну - РИА Новости, 01.08.2022
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,2 доллара за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа опускается на 2,2 доллара — до 53 доллара за тонну, следует из материалов Минэкономразвития. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:16
2022-08-01T01:03
экономика
urals
цены на нефть
нефть
экспорт
пошлины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа опускается на 2,2 доллара — до 53 доллара за тонну, следует из материалов Минэкономразвития.Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня 2022 года по 14 июля 2022 года составила 84,42 доллара за баррель, или 616,3 доллара за тонну. Месяцем ранее она составляла 87,49 доллара за баррель.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, на темные — до 53 долларов с 55,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина опускается до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) — до 29,1 доллара с 30,3 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 августа уменьшается до 102,2 доллара со 110,4 доллара, на чистые фракции СУГ — до 91,9 доллара с 99,3 доллара, на кокс — до 3,4 доллара с 3,5 доллара за тонну.
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экономика, urals, цены на нефть, нефть, экспорт, пошлины
00:16 01.08.2022 (обновлено: 01:03 01.08.2022)
 
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,2 доллара за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа понижается на $2,2 — до $53 за тонну

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа опускается на 2,2 доллара — до 53 доллара за тонну, следует из материалов Минэкономразвития.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня 2022 года по 14 июля 2022 года составила 84,42 доллара за баррель, или 616,3 доллара за тонну. Месяцем ранее она составляла 87,49 доллара за баррель.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, на темные — до 53 долларов с 55,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина опускается до 15,9 доллара с 16,5 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) — до 29,1 доллара с 30,3 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 августа уменьшается до 102,2 доллара со 110,4 доллара, на чистые фракции СУГ — до 91,9 доллара с 99,3 доллара, на кокс — до 3,4 доллара с 3,5 доллара за тонну.
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