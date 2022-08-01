https://ria.ru/20220801/natsproekt-1806447694.html

Оренбургская область получила 170 млн рублей от реализации нацпроекта

Оренбургская область получила 170 млн рублей от реализации нацпроекта - РИА Новости, 01.08.2022

Оренбургская область получила 170 млн рублей от реализации нацпроекта

Более 170 миллионов рублей составил в Оренбуржье экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:32

2022-08-01T15:32

2022-08-01T15:32

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 1 авг- РИА Новости. Более 170 миллионов рублей составил в Оренбуржье экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Пресс-служба передает, что на предприятиях региона инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" помогает внедрять Региональный центр компетенций. Более 25 компаний уже являются участниками мероприятий нацпроекта, на девяти предприятиях подведены первые итоги работы. Достигнут рост объема выработки в потоке в среднем на 35%. Время протекания производственного процесса снижено на 43%. Уже сегодня экономический эффект составляет 171,5 миллиона рублей."Оренбуржье располагает серьезным промышленным потенциалом и человеческим капиталом. Нам необходимо оптимально использовать трудовые и производственные ресурсы для более эффективной работы. Национальный проект "Производительность труда" предлагает комплексные решения и позволяет достичь результатов в сравнительно короткое время", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Так, первые итоги реализации пилотного проекта по бережливому производству в рамках нацпроекта "Производительность труда" подвели на Оренбургском комбикормовом заводе.За полугодие сотрудники рабочей группы прошли тренинги по основам бережливого производства, стандартизированной работе, производственному анализу, обучились на "Фабрике производственных процессов" и "Фабрике офисных процессов".На предприятии оптимизирован процесс производства комбикормов, удалось сократить время осуществления всего комплекса операций, повысить выработку, снизить сроки складирования продукции, а также расходы на хранение и обслуживание. Успешный опыт пилотного проекта будет тиражироваться на всё производство Оренбургского комбикормового завода. В ближайшее время начнется работа по оптимизации процесса лабораторного контроля при производстве комбикормов.Нацнпроект "Производительность труда" нацелен на поддержку предприятий, нуждающихся в наращивании необходимых компетенций для развития производственной культуры.Региональный центр компетенций в сфере производительности труда реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи персоналу предприятий своего опыта, знаний и навыков. В каждой организации создается экосистема для запуска цепной реакции роста производительности.Подать заявку на участие в проекте "Производительность труда" можно на платформе производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете.

https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html

https://ria.ru/20220729/importozameschenie-1805876516.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экономика