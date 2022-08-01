https://ria.ru/20220801/moshennichestvo-1806543658.html

Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами

Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами - РИА Новости, 01.08.2022

Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам, включая россиян, которые привлекли от "инвесторов" 300 миллионов долларов при... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:20

2022-08-01T22:20

2022-08-01T22:27

технологии

сша

россия

грузия

индонезия

криптовалюта

блокчейн

мошенничество

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам, включая россиян, которые привлекли от "инвесторов" 300 миллионов долларов при создании и продвижении мошеннической пирамиды Forsage с использованием криптовалют и технологий блокчейн, говорится в материалах американского регулятора."Forsage была запущена в январе 2020 года Владимиром Охотниковым, Михаилом Сергеевым, Сергеем Маслаковым и Джейн Доу, известной также как Лола Феррари, предлагая миллионам розничных инвесторов участие через заключение контрактов, проводимых через блокчейны Ethereum, Tron и Binance", - говорится в заявлении регулятора.Обвинения предъявлены четырем основателям Forsage, которые, по последним данным SEC, проживали в России, Грузии и Индонезии, трем физическим лицам на территории США, привлеченным основателями пирамиды для её продвижения в интернете, а также еще ряду обвиняемых, которые участвовали в популяризации проекта.По утверждению SEC, Forsage представляет собой мошенническую пирамиду, запущенную в большом масштабе с агрессивным вовлечением инвесторов. Сумма в 300 миллионов долларов, согласно материалам, была собрана с миллионов людей по всему миру, в том числе на территории США.

https://ria.ru/20220724/moshenniki-1804580249.html

сша

россия

грузия

индонезия

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технологии, сша, россия, грузия, индонезия, криптовалюта, блокчейн, мошенничество, финансовая пирамида