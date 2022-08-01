https://ria.ru/20220801/moshennichestvo-1806543658.html
Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами
Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами - РИА Новости, 01.08.2022
Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам, включая россиян, которые привлекли от "инвесторов" 300 миллионов долларов при... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:20
2022-08-01T22:20
2022-08-01T22:27
технологии
сша
россия
грузия
индонезия
криптовалюта
блокчейн
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам, включая россиян, которые привлекли от "инвесторов" 300 миллионов долларов при создании и продвижении мошеннической пирамиды Forsage с использованием криптовалют и технологий блокчейн, говорится в материалах американского регулятора."Forsage была запущена в январе 2020 года Владимиром Охотниковым, Михаилом Сергеевым, Сергеем Маслаковым и Джейн Доу, известной также как Лола Феррари, предлагая миллионам розничных инвесторов участие через заключение контрактов, проводимых через блокчейны Ethereum, Tron и Binance", - говорится в заявлении регулятора.Обвинения предъявлены четырем основателям Forsage, которые, по последним данным SEC, проживали в России, Грузии и Индонезии, трем физическим лицам на территории США, привлеченным основателями пирамиды для её продвижения в интернете, а также еще ряду обвиняемых, которые участвовали в популяризации проекта.По утверждению SEC, Forsage представляет собой мошенническую пирамиду, запущенную в большом масштабе с агрессивным вовлечением инвесторов. Сумма в 300 миллионов долларов, согласно материалам, была собрана с миллионов людей по всему миру, в том числе на территории США.
https://ria.ru/20220724/moshenniki-1804580249.html
сша
россия
грузия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, россия, грузия, индонезия, криптовалюта, блокчейн, мошенничество, финансовая пирамида
22:20 01.08.2022 (обновлено: 22:27 01.08.2022)
Власти США обвинили нескольких россиян в создании пирамиды с криптовалютами
Власти США обвинили в создании пирамиды с криптовалютами 11 человек, в том числе россиян