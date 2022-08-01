08:00 01.08.2022 (обновлено: 08:08 01.08.2022)
"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду запустила политические репрессии. Лидеров оппозиции отправляет под арест, остальных запугивает обысками и обвинениями в пособничестве врагам республики. С чем связана охота на ведьм — в материале РИА Новости.
Иностранные агенты
В конце июля молдавские силовики провели больше сотни обысков у членов партии "Шор": изъяли планшеты, жесткие диски, документы. В прокуратуре считают, что они получали деньги от иностранной ОПГ. Средства поступали через Дубай, Вену и Монако, а тратили их на зарплаты партийных функционеров и массовые акции.
© SputnikСторонники и члены партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер
© Sputnik
Сторонники и члены партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер
По данным прокуратуры, в первом полугодии преступники перечислили партии как минимум 600 тысяч евро. Надо сказать, что "Шор" в этом году лишили государственного финансирования под предлогом "повторного использования незадекларированных материальных средств".
Лидера парламентской фракции Марину Таубер арестовали, ей грозит до шести лет лишения свободы. Она уверена, что президент Санду и ее партия "Действие и солидарность" (PAS) пытаются сломить оппозицию. В знак протеста несколько сотен шоровцев пытались заблокировать здание генпрокуратуры и даже организовать перед ним палаточный лагерь. Однако полиция всех разогнала.
Таубер — удобная цель для правоохранительных органов. По информации международной аудиторской компании Kroll, в 2012-м она возглавляла один из трех банков, через которые из Молдавии незаконно вывели миллиард долларов. В местных СМИ это называют "ограблением века". Виновным признали Илана Шора, который затем создал собственную партию.
В 2020-м с Таубер сняли все обвинения в причастности к афере. Шора осудили на семь с половиной лет, но он подал на апелляцию и во время пересмотра дела сбежал за границу. Находясь в международном розыске, политик два года был мэром города Орхей, а затем избрался в парламент республики вместе с еще шестью товарищами по партии. Всего 43 члена "Шор" возглавляют молдавские населенные пункты.
Призыв к восстанию
За два месяца до атаки на Таубер под домашний арест отправили экс-президента и лидера крупнейшей оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Его подозревают в госизмене из-за взятки, которую он, предположительно, получил от олигарха Владимира Плахотнюка, фактически правившего республикой с начала нулевых. В 2019-м Додон назвал бизнесмена оккупантом за выстроенную им коррупционную систему и совместно с Санду организовал его свержение.
Следователи уверены, что деньги, якобы переданные Плахотнюком за бегство из страны, пошли в том числе на финансирование ПСРМ. То есть та же версия, как и с "Шор": беглые коррупционеры пытаются помешать правительству Санду реформировать страну и вести республику в светлое европейское будущее. Наблюдатели не исключают, что под этим предлогом обе фракции запретят.
© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Додон, как и Таубер, не собирается это терпеть. Он неоднократно обвинял правительство в некомпетентности и призывал к внеочередным парламентским и президентским выборам. Ссылался на инфляцию, которая почти перевалила за 30 процентов, а также резкий спад в сельском хозяйстве и промышленности (на 30 и 20 процентов соответственно).
Для роспуска парламента требуется не меньше 51 голоса, но оппозиционных депутатов только 38. Тем не менее Додон уверен, что череда отставок глав европейских государств в конце концов докатится и до Кишинева, — к этому моменту вся оппозиция, как парламентская, так и уличная, должна объединиться против Санду.
Народ против
Надежды экс-президента не лишены оснований. Согласно июльскому опросу компании IMAS, две трети молдаван полагают, что страна движется в неправильном направлении. Только у 12 процентов жизнь за год изменилась к лучшему, а 64 отметили ухудшение. На позитив надеются 22 процента, негатива ожидают почти половина респондентов.
© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе
Участники митинга сторонников экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе
Оценивая правительство, 43 процента выступили за его немедленный роспуск из-за ужасной работы. Еще 22 процента не видят в нем ничего хорошего, но считают, что можно дать шанс на исправление. Около 60 процентов выступают за досрочные парламентские и президентские выборы.
Столько же отметили, что власти пытаются скрыть некомпетентность за российско-украинским конфликтом. Примечательно, что треть респондентов назвали действующее правительство худшим за последние десять лет.
При этом наиболее успешными политиками молдаване считают Додона и Санду — 48 и 33 процента соответственно. Социалистов поддерживают 44 процента, партию Шора — 39, PAS — 28. Причем рейтинг оппозиционных организаций за год в среднем вырос примерно на десять процентов, а правящей партии — наоборот, обвалился на 20. В свою очередь, опрос iData показал, что, если бы выборы в парламент состоялись в конце июня, партия Санду потеряла бы большинство. ПСРМ взяла бы 43 депутатских мандата, "Шор" — 21, PAS — 37.
Призрак революции
Депутат PAS Оазу Нантой не исключает попытки свержения Санду осенью, поскольку Таубер не попыталась сбежать из страны, как Шор. Оппозиционеры обвинили президента в охоте на ведьм. По их мнению, страна скатывается к диктатуре.
Молдавские власти пытались нивелировать обвал экономики, прикрываясь евроинтеграцией и украинским кризисом, но обмануть электорат не получилось, говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Поэтому Санду взялась за конкурентов.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
"Официальный Кишинев действует решительно, но режим все равно нельзя назвать устойчивым. Вряд ли он падет этой осенью в результате госпереворота: скорее, это случится под тяжестью проблем, которые правительство не решает, а приумножает", — рассуждает эксперт. К примеру, вместо того, чтобы попытаться остановить инфляцию, Санду активизировала усилия по выдворению российских миротворцев из Приднестровья.
"Власти утратили легитимность. Продукты подорожали на 34 процента, коммунальные услуги — на 40. Даже костяк электората Санду начинает сомневаться в проекте под названием "Заграница нам поможет", — добавляет молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев.
Альтернативой правящему режиму он считает возвращение Плахотнюка. "Санду ликвидирует ПСРМ и "Шор", а затем может привести на их место Демократическую партию Владимира Плахотнюка, представители которой до сих пор контролируют пятую часть муниципальных советов", — предположил политолог.
Санду продолжит изображать "светоча демократии", а всеми проклинаемый олигарх станет ее антагонистом. Какое-то время с этой ролью справлялись Додон и Шор, но теперь они нравятся избирателям больше, чем команда президента. Запад поддержит подобный маневр, потому что для него самое главное — сохранение лояльного режима. По словам Тулянцева, события последних нескольких месяцев наглядно доказывают, что кураторы Санду дали добро на любые действия по подавлению оппозиции.
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