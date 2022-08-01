https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации

"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации - РИА Новости, 01.08.2022

"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации

Президент Молдавии Майя Санду запустила политические репрессии. Лидеров оппозиции отправляет под арест, остальных запугивает обысками и обвинениями в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:08

владимир плахотнюк

в мире

игорь додон

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псрм

майя санду

илан шор

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду запустила политические репрессии. Лидеров оппозиции отправляет под арест, остальных запугивает обысками и обвинениями в пособничестве врагам республики. С чем связана охота на ведьм — в материале РИА Новости.Иностранные агентыВ конце июля молдавские силовики провели больше сотни обысков у членов партии "Шор": изъяли планшеты, жесткие диски, документы. В прокуратуре считают, что они получали деньги от иностранной ОПГ. Средства поступали через Дубай, Вену и Монако, а тратили их на зарплаты партийных функционеров и массовые акции.По данным прокуратуры, в первом полугодии преступники перечислили партии как минимум 600 тысяч евро. Надо сказать, что "Шор" в этом году лишили государственного финансирования под предлогом "повторного использования незадекларированных материальных средств".Лидера парламентской фракции Марину Таубер арестовали, ей грозит до шести лет лишения свободы. Она уверена, что президент Санду и ее партия "Действие и солидарность" (PAS) пытаются сломить оппозицию. В знак протеста несколько сотен шоровцев пытались заблокировать здание генпрокуратуры и даже организовать перед ним палаточный лагерь. Однако полиция всех разогнала.Таубер — удобная цель для правоохранительных органов. По информации международной аудиторской компании Kroll, в 2012-м она возглавляла один из трех банков, через которые из Молдавии незаконно вывели миллиард долларов. В местных СМИ это называют "ограблением века". Виновным признали Илана Шора, который затем создал собственную партию.В 2020-м с Таубер сняли все обвинения в причастности к афере. Шора осудили на семь с половиной лет, но он подал на апелляцию и во время пересмотра дела сбежал за границу. Находясь в международном розыске, политик два года был мэром города Орхей, а затем избрался в парламент республики вместе с еще шестью товарищами по партии. Всего 43 члена "Шор" возглавляют молдавские населенные пункты.Призыв к восстаниюЗа два месяца до атаки на Таубер под домашний арест отправили экс-президента и лидера крупнейшей оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона. Его подозревают в госизмене из-за взятки, которую он, предположительно, получил от олигарха Владимира Плахотнюка, фактически правившего республикой с начала нулевых. В 2019-м Додон назвал бизнесмена оккупантом за выстроенную им коррупционную систему и совместно с Санду организовал его свержение.Следователи уверены, что деньги, якобы переданные Плахотнюком за бегство из страны, пошли в том числе на финансирование ПСРМ. То есть та же версия, как и с "Шор": беглые коррупционеры пытаются помешать правительству Санду реформировать страну и вести республику в светлое европейское будущее. Наблюдатели не исключают, что под этим предлогом обе фракции запретят.Додон, как и Таубер, не собирается это терпеть. Он неоднократно обвинял правительство в некомпетентности и призывал к внеочередным парламентским и президентским выборам. Ссылался на инфляцию, которая почти перевалила за 30 процентов, а также резкий спад в сельском хозяйстве и промышленности (на 30 и 20 процентов соответственно).Для роспуска парламента требуется не меньше 51 голоса, но оппозиционных депутатов только 38. Тем не менее Додон уверен, что череда отставок глав европейских государств в конце концов докатится и до Кишинева, — к этому моменту вся оппозиция, как парламентская, так и уличная, должна объединиться против Санду.Народ противНадежды экс-президента не лишены оснований. Согласно июльскому опросу компании IMAS, две трети молдаван полагают, что страна движется в неправильном направлении. Только у 12 процентов жизнь за год изменилась к лучшему, а 64 отметили ухудшение. На позитив надеются 22 процента, негатива ожидают почти половина респондентов.Оценивая правительство, 43 процента выступили за его немедленный роспуск из-за ужасной работы. Еще 22 процента не видят в нем ничего хорошего, но считают, что можно дать шанс на исправление. Около 60 процентов выступают за досрочные парламентские и президентские выборы.Столько же отметили, что власти пытаются скрыть некомпетентность за российско-украинским конфликтом. Примечательно, что треть респондентов назвали действующее правительство худшим за последние десять лет.При этом наиболее успешными политиками молдаване считают Додона и Санду — 48 и 33 процента соответственно. Социалистов поддерживают 44 процента, партию Шора — 39, PAS — 28. Причем рейтинг оппозиционных организаций за год в среднем вырос примерно на десять процентов, а правящей партии — наоборот, обвалился на 20. В свою очередь, опрос iData показал, что, если бы выборы в парламент состоялись в конце июня, партия Санду потеряла бы большинство. ПСРМ взяла бы 43 депутатских мандата, "Шор" — 21, PAS — 37.Призрак революцииДепутат PAS Оазу Нантой не исключает попытки свержения Санду осенью, поскольку Таубер не попыталась сбежать из страны, как Шор. Оппозиционеры обвинили президента в охоте на ведьм. По их мнению, страна скатывается к диктатуре.Молдавские власти пытались нивелировать обвал экономики, прикрываясь евроинтеграцией и украинским кризисом, но обмануть электорат не получилось, говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Поэтому Санду взялась за конкурентов."Официальный Кишинев действует решительно, но режим все равно нельзя назвать устойчивым. Вряд ли он падет этой осенью в результате госпереворота: скорее, это случится под тяжестью проблем, которые правительство не решает, а приумножает", — рассуждает эксперт. К примеру, вместо того, чтобы попытаться остановить инфляцию, Санду активизировала усилия по выдворению российских миротворцев из Приднестровья."Власти утратили легитимность. Продукты подорожали на 34 процента, коммунальные услуги — на 40. Даже костяк электората Санду начинает сомневаться в проекте под названием "Заграница нам поможет", — добавляет молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев.Альтернативой правящему режиму он считает возвращение Плахотнюка. "Санду ликвидирует ПСРМ и "Шор", а затем может привести на их место Демократическую партию Владимира Плахотнюка, представители которой до сих пор контролируют пятую часть муниципальных советов", — предположил политолог.Санду продолжит изображать "светоча демократии", а всеми проклинаемый олигарх станет ее антагонистом. Какое-то время с этой ролью справлялись Додон и Шор, но теперь они нравятся избирателям больше, чем команда президента. Запад поддержит подобный маневр, потому что для него самое главное — сохранение лояльного режима. По словам Тулянцева, события последних нескольких месяцев наглядно доказывают, что кураторы Санду дали добро на любые действия по подавлению оппозиции.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

молдавия

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владимир плахотнюк, в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, псрм, майя санду, илан шор, политика