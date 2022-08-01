https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806419323.html

Мантуров заявил о росте экспорта металлургической продукции в Китай

Мантуров заявил о росте экспорта металлургической продукции в Китай - РИА Новости, 01.08.2022

Мантуров заявил о росте экспорта металлургической продукции в Китай

Экспорт российской продукции черной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять раз, закупки также нарастили Турция и Мексика, заявил вице-премьер РФ - РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:04

2022-08-01T14:04

2022-08-01T14:04

экономика

цены на нефть

китай

турция

европа

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспорт российской продукции черной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять раз, закупки также нарастили Турция и Мексика, заявил вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантурова в ходе совещания, посвящённого развитию металлургического комплекса.По словам чиновника, при текущем курсе рубля экспортные поставки становятся нерентабельными, а иногда и вовсе нецелесообразными. Он также отметил, что экспорт российских металлургов во втором квартале снизился на 20%, а загрузка мощностей упала с 93% до 80%."Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику", - сказал Мантуров."Ведется подготовка межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируем предложения по снижению ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции", - добавил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html

китай

турция

европа

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экономика, цены на нефть, китай, турция, европа, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)