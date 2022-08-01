https://ria.ru/20220801/mery-1806537954.html

Минобороны принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном

Минобороны принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном - РИА Новости, 01.08.2022

Минобороны принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном

Россия следит, чтобы маршруте следования первого судна с зерном, вышедшего из Одессы в Триполи, не было провокаций, сообщил руководитель Межведомственного... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:33

2022-08-01T21:33

2022-08-01T22:18

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия следит, чтобы маршруте следования первого судна с зерном, вышедшего из Одессы в Триполи, не было провокаций, сообщил руководитель Межведомственного российского координационного штаба по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода", - сказал он.Он уточнил, что по договоренностям зерно и минеральные удобрения будут вывозить из трех портов Украины - Южного, Одессы и Черноморска.Вместе с тем, по словам Мизинцева, в шести портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств."Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов", - рассказал он.В понедельник утром первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск, он должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805986223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

одесса

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, одесса, оон