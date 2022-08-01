21:33 01.08.2022 (обновлено: 22:18 01.08.2022)
Минобороны принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном
Минобороны: Россия принимает меры против провокаций на маршруте судна с зерном с Украины
© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия следит, чтобы маршруте следования первого судна с зерном, вышедшего из Одессы в Триполи, не было провокаций, сообщил руководитель Межведомственного российского координационного штаба по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода", - сказал он.
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Он уточнил, что по договоренностям зерно и минеральные удобрения будут вывозить из трех портов Украины - Южного, Одессы и Черноморска.
"Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов", - рассказал он.
В понедельник утром первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск, он должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.