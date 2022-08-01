https://ria.ru/20220801/medvedev-1806542914.html
Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев
Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2022
Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев
Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:15
2022-08-01T22:15
2022-08-01T22:15
джо байден
россия
сша
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МОСКВА, 1 авг - РИА новости. Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", - написал он в своем Telegram-канале.Президент США Джо Байден ранее заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, россия, сша
Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев
Медведев: ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата