https://ria.ru/20220801/medvedev-1806542914.html

Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев

Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2022

Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, заявил Медведев

Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:15

2022-08-01T22:15

2022-08-01T22:15

джо байден

россия

сша

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МОСКВА, 1 авг - РИА новости. Ситуация сейчас гораздо хуже времен холодной войны, Россия в этом не виновата, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", - написал он в своем Telegram-канале.Президент США Джо Байден ранее заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.

https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html

россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джо байден, россия, сша