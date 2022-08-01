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В Крыму задержали мужчину, укравшего деньги из мечетей
В Крыму задержали мужчину, укравшего деньги из мечетей - РИА Новости, 01.08.2022
В Крыму задержали мужчину, укравшего деньги из мечетей
Задержан крымчанин, обворовавший ряд крымских мечетей, всего из ящиков для пожертвований украдено свыше 170 тысяч рублей, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:33
2022-08-01T14:33
2022-08-01T14:33
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Задержан крымчанин, обворовавший ряд крымских мечетей, всего из ящиков для пожертвований украдено свыше 170 тысяч рублей, сообщает МВД по Крыму."Установлен и задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в совершении ряда краж из мечетей города Симферополь и Симферопольского района", - говорится в сообщении.Задержанный симферополец, по данным полиции, похищал деньги из ящиков для пожертвований, вскрывая их с помощью металлического прута. Обокрасть он успел четыре мечети, в некоторых из них мужчина побывал не один раз, указывает ведомство."Общая сумма украденных денежных средств составила более 170 тысяч рублей", - подчеркнули в полиции, добавив, что по месту жительства изъято только орудие совершения преступления, а деньги, по словам мужчины, он уже потратил на личные нужды, в том числе на дорогую одежду.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20220801/razvrat-1806314596.html
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происшествия, симферополь, россия
В Крыму задержали мужчину, укравшего деньги из мечетей
МВД: в Крыму задержали мужчину, подозреваемого в краже 170 тысяч рублей из мечетей