https://ria.ru/20220801/mchs-1806530886.html

В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков

В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков - РИА Новости, 01.08.2022

В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков

Спасатели в Приморье вызволили из-под подтопленного ливнями контейнера четырёх щенков, вода прибывала и угрожала жизни животных, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:30

2022-08-01T11:30

2022-08-01T20:23

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под подтопленного ливнями контейнера четырёх щенков, вода прибывала и угрожала жизни животных, сообщает ГУМЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме 135 миллиметров. В социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки - вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду". Часть города осталась без света, авария устраняется.Очевидцы в понедельник днем сообщили, что в поселке Врангель в Находке под контейнером, где скопилась вода, находятся щенки, которым требуется помощь, информирует ведомство.Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Сообщалось, что утром и днем 1 августа и в начале ночи 2 августа в южных и на юге восточных районов ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы. На побережье усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20220708/khabarovsk-1801134482.html

находка

приморский край

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

находка, приморский край, происшествия