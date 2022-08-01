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В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков
В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков - РИА Новости, 01.08.2022
В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков
Спасатели в Приморье вызволили из-под подтопленного ливнями контейнера четырёх щенков, вода прибывала и угрожала жизни животных, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:30
2022-08-01T11:30
2022-08-01T20:23
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под подтопленного ливнями контейнера четырёх щенков, вода прибывала и угрожала жизни животных, сообщает ГУМЧС РФ по региону.Ранее сообщалось, что дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме 135 миллиметров. В социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки - вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду". Часть города осталась без света, авария устраняется.Очевидцы в понедельник днем сообщили, что в поселке Врангель в Находке под контейнером, где скопилась вода, находятся щенки, которым требуется помощь, информирует ведомство.Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Сообщалось, что утром и днем 1 августа и в начале ночи 2 августа в южных и на юге восточных районов ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы. На побережье усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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находка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасение щенят сотрудниками МЧС в Приморье
Спасение щенят сотрудниками МЧС в Приморье
2022-08-01T11:30
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, приморский край, происшествия
11:30 01.08.2022 (обновлено: 20:23 01.08.2022)
В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех щенков
Спасатели в Приморье вытащили из-под подтопленного ливнями контейнера четырех щенков
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Спасатели в Приморье вызволили из-под подтопленного ливнями контейнера четырёх щенков, вода прибывала и угрожала жизни животных, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края
почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме 135 миллиметров. В социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки - вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду". Часть города осталась без света, авария устраняется.
Очевидцы в понедельник днем сообщили, что в поселке Врангель в Находке под контейнером, где скопилась вода, находятся щенки, которым требуется помощь, информирует ведомство.
"Прибывшие спасатели откачали воду при помощи гидроэлеватора, подкопали проход под контейнер и вытащили четверых щенков. Стоит отметить, что уровень воды под сооружением стремительно поднимался и угрожал животным. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников чрезвычайного ведомства удалось спасти маленькие жизни" - говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Сообщалось, что утром и днем 1 августа и в начале ночи 2 августа в южных и на юге восточных районов ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы. На побережье усиление ветра до 15-20 метров в секунду.