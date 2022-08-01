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Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе
Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022
Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе
Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:07
2022-08-01T10:07
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.На встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе Хуснуллин сообщил, что разработан план полного восстановления Мариуполя, рассчитанный на три года.По словам вице-премьера, также запланировано строительство новой набережной и парков. Он напомнил, что в этом году будут восстановлены уже 90 объектов социальной инфраструктуры. Хуснуллин также сообщил, что на благоустройство одного из микрорайонов города будет проведен конкурс среди архитекторов.
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общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
10:07 01.08.2022
 
Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе

Хуснуллин: железную дорогу в Мариуполе можно задействовать как общественный транспорт

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛокомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха, отправляющегося с железнодорожного вокзала в Мариуполе
Локомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха, отправляющегося с железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Локомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха, отправляющегося с железнодорожного вокзала в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе Хуснуллин сообщил, что разработан план полного восстановления Мариуполя, рассчитанный на три года.
"Осмотрели всю транспортную инфраструктуру, делаем ее более современной, делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать и железную дорогу как общественный транспорт", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.
По словам вице-премьера, также запланировано строительство новой набережной и парков. Он напомнил, что в этом году будут восстановлены уже 90 объектов социальной инфраструктуры. Хуснуллин также сообщил, что на благоустройство одного из микрорайонов города будет проведен конкурс среди архитекторов.
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