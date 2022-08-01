Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе
Хуснуллин: железную дорогу в Мариуполе можно задействовать как общественный транспорт
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛокомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха, отправляющегося с железнодорожного вокзала в Мариуполе
Локомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха, отправляющегося с железнодорожного вокзала в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе Хуснуллин сообщил, что разработан план полного восстановления Мариуполя, рассчитанный на три года.
"Осмотрели всю транспортную инфраструктуру, делаем ее более современной, делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать и железную дорогу как общественный транспорт", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.
По словам вице-премьера, также запланировано строительство новой набережной и парков. Он напомнил, что в этом году будут восстановлены уже 90 объектов социальной инфраструктуры. Хуснуллин также сообщил, что на благоустройство одного из микрорайонов города будет проведен конкурс среди архитекторов.