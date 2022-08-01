https://ria.ru/20220801/mariupol-1806328213.html

Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе

Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022

Хуснуллин допустил создание сети городских поездов в Мариуполе

Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:07

2022-08-01T10:07

2022-08-01T10:07

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

россия

донецкая народная республика

марат хуснуллин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Железную дорогу в Мариуполе в рамках мастер-плана развития города планируется задействовать в качестве общественного транспорта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.На встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе Хуснуллин сообщил, что разработан план полного восстановления Мариуполя, рассчитанный на три года.По словам вице-премьера, также запланировано строительство новой набережной и парков. Он напомнил, что в этом году будут восстановлены уже 90 объектов социальной инфраструктуры. Хуснуллин также сообщил, что на благоустройство одного из микрорайонов города будет проведен конкурс среди архитекторов.

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр