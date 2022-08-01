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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 01.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, также уничтожены четыре бронетранспортера и шесть единиц... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:11
2022-08-01T10:11
2022-08-01T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, также уничтожены четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.В воскресенье в республике сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров, уничтожены две долговременные огневые точки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:11 01.08.2022 (обновлено: 10:14 01.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 50 человек и четыре БТР