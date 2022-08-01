https://ria.ru/20220801/lechenie-1806317185.html

В России создали новый метод контроля доставки "лечебных генов" в клетки

В России создали новый метод контроля доставки "лечебных генов" в клетки - РИА Новости, 01.08.2022

В России создали новый метод контроля доставки "лечебных генов" в клетки

В московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработали новый метод, позволяющий более эффективно... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:39

2022-08-01T08:39

2022-08-01T10:31

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработали новый метод, позволяющий более эффективно оценивать надежность доставки генов в живые клетки, в том числе с целью лечения болезней, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Создателям генно-терапевтических средств нужно знать, насколько успешно лечебный материал доставлен в клетки в ходе трансфекции. Эта процедура — мощный инструмент, помогающий не только изучать клеточные процессы и молекулярные механизмы заболеваний, но и проводить коррекцию генетических нарушений.Сейчас для изучения эффективности этого процесса используются так называемые репортерные гены — по их активности удается судить, попал ли терапевтический ген в клетки.Ученые ИБМХ разработали метод электрохимической регистрации процесса ДНК-трансфекции. Он позволяет оценивать эффективность включения терапевтически значимого гена, причем применять дополнительный репортерный ген не требуется."Разработанный подход для оценки трансфекции ДНК основан на высокочувствительном сравнительном анализе электрохимических профилей контрольных и трансфицированных клеток. В ходе проведенных исследований мы зарегистрировали принципиальные различия в электрохимическом поведении белков клеточных мембран различных типов клеток. На основе полученных параметров смогли дифференцировать клетки на разных стадиях процесса трансфекции", — рассказала научный сотрудник лаборатории биоэлектрохимии ИБМХ Любовь Агафонова.Новый подход позволяет в восемь раз эффективнее оценивать результаты трансфекции, чем применявшийся до сих пор метод проточной цитометрии. Кроме того, разработанный в ИБМХ способ не требует дополнительных реагентов. Его успешно опробовали на раковых клетках молочной железы, клетках фибробластов и нормальных лимфоцитах человека. В дальнейшем ученые планируют применить электрохимический подход к анализу других типов клеток.Результаты работы опубликованы в международном научном журнале The Journal of Electroanalytical Chemistry. Исследование выполнялось при поддержке Минобрнауки в рамках программы научного центра мирового уровня "Цифровой дизайн и персонализированное здравоохранение".

https://ria.ru/20200219/1564973256.html

https://ria.ru/20220518/dnk-1789298319.html

https://ria.ru/20211226/nanomeditsina-1765355065.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука, россия