https://ria.ru/20220801/lavygin-1806484364.html

Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз

Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз - РИА Новости, 01.08.2022

Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз

Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями. В конце июля у них родилась дочь Марта, о чем новоиспеченные родители сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:20

2022-08-01T17:20

2022-08-01T17:20

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями. В конце июля у них родилась дочь Марта, о чем новоиспеченные родители сообщили в социальных сетях, разместив трогательное фото.В комментариях его поздравили в том числе коллеги Елена Подкаминская и Анна Ардова.Артистка стала матерью впервые. У Сергея уже есть сын Федор от актрисы Анны Бегуновой.Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.

https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес