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Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
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Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз
Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз - РИА Новости, 01.08.2022
Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз
Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями. В конце июля у них родилась дочь Марта, о чем новоиспеченные родители сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:20
2022-08-01T17:20
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями. В конце июля у них родилась дочь Марта, о чем новоиспеченные родители сообщили в социальных сетях, разместив трогательное фото.В комментариях его поздравили в том числе коллеги Елена Подкаминская и Анна Ардова.Артистка стала матерью впервые. У Сергея уже есть сын Федор от актрисы Анны Бегуновой.Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.
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знаменитости, шоу-бизнес
17:20 01.08.2022
 
Звезда сериала "Кухня" Лавыгин стал отцом во второй раз

Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Лавыгин
Актер Сергей Лавыгин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин и Мария Луговая стали родителями. В конце июля у них родилась дочь Марта, о чем новоиспеченные родители сообщили в социальных сетях, разместив трогательное фото.

"Марта. 31 июля 2022", – лаконично написал Сергей.

Скриншот публикации Сергея Лавыгина в социальной сети
Скриншот публикации Сергея Лавыгина в социальной сети
Скриншот публикации Сергея Лавыгина в социальной сети
В комментариях его поздравили в том числе коллеги Елена Подкаминская и Анна Ардова.
Артистка стала матерью впервые. У Сергея уже есть сын Федор от актрисы Анны Бегуновой.
Ранее стало известно, что Лепс готовится стать дедушкой – его дочь Инга показала на одном из фото беременный живот.
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