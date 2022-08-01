https://ria.ru/20220801/kukuruzniki-1806309509.html
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников" - РИА Новости, 01.08.2022
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"
На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:26
2022-08-01T03:26
2022-08-01T03:26
экономика
технологии
ан-2
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.Пока на Ан-2 отсутствует автопилот. Через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, то есть на нем установят комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров."Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — заключил директор.
https://ria.ru/20220727/an-2-1805219206.html
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экономика, технологии, ан-2, россия
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"
Эксперт Малов сообщил о планах создания семейства "кукурузников" на базе обновленного Ан-2
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.
Пока на Ан-2
отсутствует автопилот. Через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, то есть на нем установят комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.
"Из обновленного Ан-2 можно будет создать сделать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие", — отметил Малов.
Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров.
"Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — заключил директор.