https://ria.ru/20220801/kukuruzniki-1806309509.html

На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"

На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников" - РИА Новости, 01.08.2022

На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"

На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:26

2022-08-01T03:26

2022-08-01T03:26

экономика

технологии

ан-2

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.Пока на Ан-2 отсутствует автопилот. Через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, то есть на нем установят комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров."Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — заключил директор.

https://ria.ru/20220727/an-2-1805219206.html

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экономика, технологии, ан-2, россия