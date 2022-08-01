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На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников" - РИА Новости, 01.08.2022
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На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников" - РИА Новости, 01.08.2022
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"
На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:26
2022-08-01T03:26
экономика
технологии
ан-2
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.Пока на Ан-2 отсутствует автопилот. Через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, то есть на нем установят комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров."Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — заключил директор.
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экономика, технологии, ан-2, россия
03:26 01.08.2022
 
На базе обновленного Ан-2 планируют создать целое семейство "кукурузников"

Эксперт Малов сообщил о планах создания семейства "кукурузников" на базе обновленного Ан-2

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать целую линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, плюс пассажирский, но уже с летчиком, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов.
Пока на Ан-2 отсутствует автопилот. Через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, то есть на нем установят комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.

"Из обновленного Ан-2 можно будет создать сделать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие", — отметил Малов.

Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров.
"Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета", — заключил директор.
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ЭкономикаТехнологииАн-2Россия
 
 
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