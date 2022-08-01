В Костроме завели дело после смерти избитого на кладбище мужчины
СК завел дело после после смерти мужчины, которого избили и бросили на кладбище в Костроме
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели в Костроме после обнаружения на кладбище тела мужчины, которого избили и спрятали под старыми венками, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как уточнило ведомство, 25 июля на кладбище на улице Костромской в Костроме нашли тело мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, максимальная санкция – 15 лет лишения свободы – ред.)", - говорится в сообщении.
Подозреваемые - 31-летний и 36-летний жители города - задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 24 июля мужчины красили ограду на кладбище, а потом стали вместе распивать спиртные напитки. Возникла ссора, подозреваемые избили 42-летнего потерпевшего, "укрыли... старыми венками и покинули место преступления", указывает СК. Через некоторое время мужчина скончался, его тело нашли работники кладбища. Идут следственные действия.