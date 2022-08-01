https://ria.ru/20220801/kostroma-1806440177.html

В Костроме завели дело после смерти избитого на кладбище мужчины

В Костроме завели дело после смерти избитого на кладбище мужчины - РИА Новости, 01.08.2022

В Костроме завели дело после смерти избитого на кладбище мужчины

Уголовное дело завели в Костроме после обнаружения на кладбище тела мужчины, которого избили и спрятали под старыми венками, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:06

2022-08-01T15:06

2022-08-01T15:06

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

РЯЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели в Костроме после обнаружения на кладбище тела мужчины, которого избили и спрятали под старыми венками, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как уточнило ведомство, 25 июля на кладбище на улице Костромской в Костроме нашли тело мужчины без определенного места жительства с признаками насильственной смерти.Подозреваемые - 31-летний и 36-летний жители города - задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, 24 июля мужчины красили ограду на кладбище, а потом стали вместе распивать спиртные напитки. Возникла ссора, подозреваемые избили 42-летнего потерпевшего, "укрыли... старыми венками и покинули место преступления", указывает СК. Через некоторое время мужчина скончался, его тело нашли работники кладбища. Идут следственные действия.

https://ria.ru/20220731/delo-1806241047.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф)