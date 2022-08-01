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В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили - РИА Новости, 01.08.2022
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В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили
В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили - РИА Новости, 01.08.2022
В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили
Все баррикады на севере Косово убраны к вечеру понедельника, движение восстановлено по направлению к двум заблокированным ранее контрольно-пропускным пунктам,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:51
2022-08-01T23:51
в мире
косово
сербия
приштина
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Все баррикады на севере Косово убраны к вечеру понедельника, движение восстановлено по направлению к двум заблокированным ранее контрольно-пропускным пунктам, заявила полиция самопровозглашенной республики.Отмечается, что прекратилась и выдача гражданам Сербии временных деклараций на въезд и выезд вместо личных документов.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, косово, сербия, приштина, обострение ситуации на границе косово и сербии
23:51 01.08.2022
 
В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили

Полиция Косово заявила, что движение на двух КПП "Ярине" и "Брняк" восстановили

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Косово на КПП "Брняк"
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Косово на КПП "Брняк". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Все баррикады на севере Косово убраны к вечеру понедельника, движение восстановлено по направлению к двум заблокированным ранее контрольно-пропускным пунктам, заявила полиция самопровозглашенной республики.
"Все баррикады на трассах в направлении двух КПП "Ярине" и "Брняк" были убраны. После снятия баррикад и освобождения дорог для движения теперь оба пункта пропуска открыты для свободного передвижения граждан и грузов", - говорится в сообщении косовской полиции в соцсетях.
Отмечается, что прекратилась и выдача гражданам Сербии временных деклараций на въезд и выезд вместо личных документов.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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