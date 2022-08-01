https://ria.ru/20220801/kosovo-1806551292.html

В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили

В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили - РИА Новости, 01.08.2022

В Косово заявили, что движение на двух КПП на севере края восстановили

Все баррикады на севере Косово убраны к вечеру понедельника, движение восстановлено по направлению к двум заблокированным ранее контрольно-пропускным пунктам,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:51

2022-08-01T23:51

2022-08-01T23:51

в мире

косово

сербия

приштина

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Все баррикады на севере Косово убраны к вечеру понедельника, движение восстановлено по направлению к двум заблокированным ранее контрольно-пропускным пунктам, заявила полиция самопровозглашенной республики.Отмечается, что прекратилась и выдача гражданам Сербии временных деклараций на въезд и выезд вместо личных документов.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, сербия, приштина, обострение ситуации на границе косово и сербии